UFC Londres: Conheça os brasileiros confirmados no card

O UFC Londres será realizado no próximo sábado (22), contará com a participação de três atletas brasileiros. O evento, que ocorrerá em Londres, na O2 Arena, será liderado pelo confronto entre Leon Edwards e Sean Brady, pela categoria dos meio-médios (77,1 kg). Alexia Thainara, Felipe dos Santos e Kauê Fernandes representarão o Brasil.

Brasileiros no UFC Londres

Alexia Thainara

Alexia Thainara, apelidada de "Burguesinha", fará sua primeira luta no UFC contra Molly McCann da Inglaterra. Com 11 vitórias e uma derrota, a lutadora de Paracambi, RJ, entra no UFC após vencer Rose Conceição. Ela enfrentará uma adversária experiente, apoiada pela torcida local.

Felipe dos Santos

Felipe dos Santos, conhecido como "Lipe Detona", busca sua segunda vitória na organização. Com 8 vitórias, 2 derrotas e 1 No Contest, o atleta de Maceió, AL, enfrentará o inglês Lone’er Kavanagh. Treinando na Chute Boxe Diego Lima, espera consolidar sua posição na categoria peso-mosca.

Kauê Fernandes

Kauê Fernandes, na categoria peso-leve, tem 9 vitórias e 2 derrotas. O lutador do Rio de Janeiro enfrentará Guram Kutateladze da Geórgia. Com uma vitória e uma derrota no UFC, Fernandes busca manter um saldo positivo.

A competição será transmitida pelo UFC Fight Pass, com o card preliminar começando às 14h e o principal às 17h (horário de Brasília), no próximo sábado (22), na O2 Arena, em Londres.

