Maria Lúcia e Ivan Monteiro conquistam títulos no skate street em Saquarema

Maria Lúcia Rocha e Ivan Monteiro sagraram-se campeões da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street no SLS Select Series. A competição ocorreu neste domingo (14) na Turfa Skatepark de Saquarema (RJ), reunindo 30 competidores que buscavam pontos importantes para o ranking classificatório do SLS Championship Tour 2026.

O evento contou com 20 skatistas na categoria masculina e 10 na feminina, todos disputando posições no SLS Select Series, que possui sistema de pontuação próprio e também contribui para o Ranking Brasileiro de Street Open 2025.

Campeã feminina

Na disputa feminina, Maria Lúcia Rocha conquistou o primeiro lugar ao acumular 26.90 pontos. Duda Ribeiro ficou com a segunda posição, enquanto Carla Karolina completou o pódio em terceiro lugar com 24.91 pontos. A competição contou com nove skatistas pré-classificadas, além de Bianca Godoi, que garantiu sua vaga nos Trials realizados no dia anterior.

— Estou muito feliz de ter ganhado. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família. Quero agradecer ao Ricardo por ter me ajudado, por ter conseguido mudar minha cabeça para essa final. E também sem ele eu não sei o que teria acontecido. Estou muito feliz — comemorou Maria Lúcia, após vitória.

Entre as participantes da etapa de Saquarema estavam Maria Eduarda Ribeiro de Souza (Duda Ribeiro), Maria Almeida, Daniela Vitória, Giovana Santos Moreira, Ana Carolina Mayer e Maria Eduarda de Oliveira de Araujo (Duda Oliveira).

Maria Lucia em ação no SLS Select Series em Saquarema (Foto: Divulgação)

Campeão masculino

Ivan Monteiro confirmou seu favoritismo na categoria masculina ao somar 35.74 pontos. Sebastian Simonetto conquistou a segunda colocação, seguido por Wallace Gabriel na terceira posição. A competição masculina contou com nomes expressivos do cenário nacional, incluindo Otoniel Soares, que se destacou ao garantir vaga nas finais através dos Trials de sábado.

— Desde a manhã eu já visualizava isso acontecendo. Quase não consegui passar para a final, foi muita pressão. Eu precisava acertar duas manobras para garantir duas boas notas, e a responsabilidade era enorme. Cheguei aqui na terça-feira e venho treinando todos os dias, sozinho, pela manhã, na pista. Essa é a dedicação necessária para conquistar o primeiro lugar. Quero parabenizar todos que estiveram na final, porque todos andaram muito bem hoje — disse Ivan.

Além dos medalhistas, competiram atletas como João Lucas Alves Miranda Rodrigues, Gabryel Aguilar, Wallace Gabriel Farias dos Santos, Matheus João de Almeida Mendes, Vitor Hugo Genghini e Elton Melonio.

Ivan Monteiro em ação no SLS Select Series em Saquarema (Foto: Divulgação)

Como funciona o SLS Select Series?

O SLS Select Series possui ranking próprio que contempla três etapas e também pontua para o Ranking Brasileiro de Street Open 2025. A primeira etapa aconteceu em Brasília. Após Saquarema, a fase decisiva será em Florianópolis, nos dias 7 e 8 de novembro.

Os vencedores do SLS Select Series Saquarema foram premiados com um ano de produtos do Grupo Supley. Na etapa final em Santa Catarina, serão definidos os skatistas que garantirão vagas em uma das etapas do SLS Championship Tour 2026.

O Circuito Banco do Brasil funciona como porta de entrada para a elite mundial do skate street. Os dois melhores colocados do ranking geral asseguram participação direta no circuito internacional. Com três etapas exclusivas para skatistas brasileiros, o circuito representa uma oportunidade para os atletas nacionais alcançarem o cenário internacional da modalidade.