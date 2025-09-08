Com participação histórica, Brasil se despede da Copa do Mundo de Rugby

A seleção brasileira feminina de rugby XV se tornou o primeiro país sul-americano da história a participar da Copa do Mundo da modalidade. As Yaras, como são conhecidas, se despediram da competição, disputada na Inglaterra, neste domingo (7). A partida deste dia, contra a Itália, marcou também a primeira vez no campeonato que a seleção ficou à frente no placar.

O Brasil se manteve à frente no resultado até os 13 minutos do primeiro tempo, em confronto contra as italianas. Anteriormente, nos outros dois jogos do Mundial, a seleção brasileira não havia conseguido liderar o placar em nenhum momento.

Capitã celebra feito da seleção

Eshyllen Coimbra, capitã da equipe, falou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) antes da partida contra a Itália. A atleta exaltou a participação histórica da equipe e se mostrou orgulhosa do empenho do time.

— Foram seis anos de preparação, dedicação e superação para chegarmos até aqui, e poder estar entre as 32 atletas é um privilégio. O sentimento é de felicidade e gratidão por fazer parte dessa conquista coletiva, que não é apenas da nossa equipe, mas de todas as pessoas que fizeram parte do processo, das que acreditam e trabalham pelo rugby brasileiro feminino crescer — disse Eshyllen.

Eshyllen Coimbra, capitã das Yaras (Foto: World Rugby)

Campanha das Yaras

O Brasil conseguiu a classificação inédita para a Copa do Mundo de Rugby após vencer a Colômbia nas classificatórias do ano passado, por 34 a 13.

A seleção caiu no grupo D, com África do Sul, França e Itália. As Yaras viajaram para a Inglaterra, sede da competição, no dia 14 de agosto e estrearam no dia 24, diante da África do Sul, que venceu por 66 a 6.

Raquel Kochhann, que foi uma das porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura de Paris 2024, foi responsável pelos históricos primeiros pontos do país em uma Copa do Mundo de Rugby.

Na segunda rodada, a equipe brasileira entrou em campo contra a França, forte candidata ao título mundial. As francesas venceram por 84 a 5, em jogo que marcou o primeiro try do Brasil na competição. A jogada vale 5 pontos e acontece quando o atacante pressiona a bola no chão dentro da área do adversário.

Na partida que encerrou a participação das Yaras na Copa do Mundo, o Brasil perdeu por 64 a 3 para a Itália, nona colocada do ranking mundial.