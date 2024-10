Nesta sexta-feira (11), aconteceu o primeiro dia do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas (Nevada). Além das prévias da Men's Open Bodybuilding, tivemos as categorias: Women's Figure, Women's Physique, Women's Fitness, Women's Bodybuilding, Women's Wellness e Men's Bodybuilding 212. Confira os resultados de todas as categorias:

Women's Figure Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da Figure do Mr. Olympia 2024:

Cydney Gillon (EUA) Jessica Reyes Padilla (Porto Rico) Lola Montez (Canadá) Natalia Soltero (EUA) Rhea Gayle (Reino Unido)

Cydney Gillon foi a vencedora da categoria Figure no Mr. Olympia 2024. A norte-americana chegou ao oitavo título consecutivo (2017 a 2024) e anunciou a aposentadoria do principal campeonato de fisiculturismo do mundo no palco. Ela igualou o feito de Lee Haney (1984 a 1991) e Ronnie Coleman (1998 a 2005), ambos no Mr. Olympia (Open).

Cydney Gillon campeã da categoria Figure do Mr. Olympia 2024 (Foto: Gilcoproduções/Instagram)

Women's Physique Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Physique do Mr. Olympia 2024:

Sarah Villegas Natalia Abraham Coelho Sheronica Henton Barbara Menage Zama Benta

Sarah Villegas foi a vencedora da categoria Women's Physique no Mr. Olympia 2024. A norte-americana chegou ao quarto título na maior competição de fisiculturismo do mundo.

Sarah Villegas conquistou o título da categoria Women's Physique, do Mr. Olympia 2024 (Foto: Gilcoproduções/Instagram)

Women's Fitness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Fitness do Mr. Olympia 2024:

1. Missy Truscott

2. Jaclyn Baker

3. Tayler Learmont

4. Allison Kramer

5. Tamara Vahn

Missy Truscott foi a vencedora da categoria Women's Fitness no Mr. Olympia 2024. A canadense chegou ao seu terceiro título na maior competição de fisiculturismo do mundo.

Missy Truscott conquistou o título da categoria Fitness, do Mr. Olympia 2024 (Foto: Gilcoproduções/Instagram)

Women's Bodybuilding Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Bodybuilding Olympia 2024

1. Andrea Shaw

2. Angela Yeo

3. Ashley Lynette Jones

4. Helle Trevino

5. Nadia Capotosto

Andrea Shaw foi a vencedora da Women's Bodybuilding no Mr. Olympia 2024. A norte-americana chegou ao seu quinto título de Ms. Olympia.

Andrea Shaw venceu a categoria Women's Bodybuilding, no Olympia 2024 (Foto: Gilcoproduções/Instagram)

Women's Wellness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia 2024

Isabelle Pereira Nunes Francielle Mattos Eduarda Bezerra Elisa Alcantara Gisele Machado

Isabelle Pereira Nunes venceu o seu primeiro título na categoria Wellness. A brasileira destronou a sua compatriota e três vezes campeã Francielle Mattos.

Isa Pereira, campeã da categoria Wellness no Mr. Olympia 2024 (Foto: Brandonseye/Instagram)

Men's Bodybuilding 212 Olympia 2024

Confira o top-5 da Men's Bodybuilding 212 no Olympia 2024

1. Keone Pearson

2. Shaun Clarida

3. Angel Calderon Frias

4. Kerrith Bajjo

5. Vitor Alves Porto De Oliveira

Keone Pearson conquistou o seu segundo título da Men's Bodybuilding 212. O norte-americano teve uma vitória incontestável sobre os demais adversários neste Mr. Olympia 2024.

Keone Pearson conquistou a categoria Men's Bodybuilding 212, do Mr. Olympia 2024 (Foto: Brandonseye/Instagram)

