De 2001 a 2011, a Costa do Sauípe sediou o Brasil Open, que teve, entre outros, campeões como Gustavo Kuerten, o Guga, e o espanhol Rafael Nadal. A boa notícia é que essa paradisíaca praia baiana voltará a sediar um torneio. E os lançamento oficial do Costa do Sauípe Open, um torneio Challenger, acontece nesta sexta (28), em São Paulo, na Arena Ace, na Vila Leopoldina, com a presença ilustre de Flávio Saretta, ex-número 44 do mundo.

Saretta tem ótimas recordações de Sauípe. Foi lá que, no dia 11 de setembro de 2001, conquistou a maior vitória da carreira, contra ninguém menos do que Guga, na estreia do então número 1 do mundo. Foi a primeira edição do Brasil Open. Naquela época, o torneio era disputado na quadra rápida.

Seis anos depois, já no saibro, novamente no Sauípe, Saretta voltou a derrotar o tricampeão de Roland Garros. No confronto geral, foram dois triunfos do ex-tenista paulista em três duelo diante do ex-líder do ranking mundial.

Guga foi bicampeão no Sauípe

Passada a derrota para Saretta na estreia no ano anterior, o ídolo brasileiro (então 55º do mundo) ergueu seu primeiro título no Sauípe em 2002, numa final épica contra o argentino Guillermo Coria (70º), de virada, por 6/7, 7/5 e 7/6 (2).



Dois anos depois, Guga (17º) teve pela frente mais um tenista da Argentina na decisão. Dessa vez, Agustín Calleri (21º), superado por 3/6, 6/2 e 6/3. Por conta da chuva, a final começou, foi interrompida e terminou no dia seguinte. A torcida, inúmeras vezes, xingou o o tenista visitante, ao ponto de, na premiação, o bicampeão se desculpar com Calleri. Aquele foi o 20º e último troféu de simples do tricampeão de Roland Garros.

Guga e um de seus títulos no Sauípe (Paulo Whitaker/arquivo)

Nadal ergueu o segundo troféu da carreira na Bahia

Em fevereiro de 2005, quando o Brasil Open já era disputado no saibro, uma então promessa do tênis espanhol ergueu o cobiçado troféu. Seu nome? Rafael Nadal, aos 18 anos e 48º do mundo, que, na decisão, superou o compatriota Alberto Martin (61º), por 6/0, 6/7 e 6/1. Dois dias antes, o campeão derrotara o brasileiro Ricardo Mello (56º), nas semifinais, por 2/6, 6/2 e 6/4. Aquele foi apenas o segundo dos 92 títulos que o fenômeno espanhol conquistou na carreira. E o primeiro dos 11 que ele conquistou naquele ano, um recorde em sua carreira.

Em 2013, já no Ibirapuera, em São Paulo, Nadal (5º) foi bicampeão do Brasil Open, derrotando, na decisão, o argentino David Nalbandian (93º), por 6/2 e 6/3.