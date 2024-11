Superliga Feminina de Vôlei: com apagão no ginásio, Flamengo vence Pinheiros

O Flamengo venceu o Pinheiros por 3 sets a 1, nesta sexta-feira (8), em partida válida pela 4ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no Tijuca Tênis Clube. Edinara e Helena foram as maiores pontuadoras do Rubro-Negro, enquanto Franciane teve a melhor atuação da equipe paulista.

Com este resultado, o time carioca soma 12 pontos na tabela e ocupa a segunda colocação. Já o Pinheiros na décima posição com duas unidades.

🏐 COMO FOI A PARTIDA?

A partida começou equilibrada, com ambas as equipes trocando pontos. Com o placar em 9 a 9, o Flamengo conseguiu boa sequência e abriu seis pontos de vantagem, com Helena com grandes saques. O Pinheiros até buscou reação, mas o Rubro-Negro conseguiu retomar as rédias da partida e venceu o primeiro set por 25 a 17.

O segundo set foi totalmente dominado pelo Flamengo, onde abriu 14 a 4 rapidamente. Já sem chances de virada, o Rubro-Negro fechou a parcial em 25 a 14, com o time paulista se poupou para o terceiro set. E deu certo, o Pinheiros mostrou mais fôlego e conseguiu salvar o jogo ao vencer a terceira parcial por 25 a 21.

O quarto set começou com o Pinheiros melhor, mas quando o Flamengo reagiu, a luz do ginásio do Tijuca Tênis Clube caiu, paralisando o jogo. A quadra ficou no escuro por cerca de 20 minutos, onde retornou com o time paulista retomando o controle da partida, mas o Rubo-Negro voltou a esquentar e virou na reta final da parcial, para fechar o set por 25 a 20 e vencer por 3 a 1.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

As duas equipes voltam a campo pela Superliga Feminina no próximo final de semana, com o Flamengo recebendo o Fluminense e o Pinheiros encara o Praia Clube.