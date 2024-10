Lutador de MMA admite incerteza se lutaria de novo após morte do filho

Francis Ngannou afirmou, na última sexta-feira (25), que não sabia se voltaria a lutar após a morte do filho Kobe, de um ano e meio — que sofria com uma má formação no cérebro e morreu em abril deste ano. Dois anos da sua última luta no MMA, o lutador voltou ao octógono e conquistou o cinturão dos pesos-pesados da Professional Fighters League (PFL), no último final de semana.

— Sim, houve um ponto em que eu não sabia de nada. Tudo parecia tão frágil. Você não sabe se talvez isso não aconteceria com você também. Se não fosse algum tipo de pandemia genética, doença genética, não sei ou uma maldição. Se fosse apenas azar, isso continuaria acontecendo. Muitas coisas acontecem na sua cabeça nas quais você normalmente não pensa, ou nunca pensa — admitiu o astro camaronês, em entrevista ao site “TMZ Sports”.

Francis Ngannou e Renan Problema durante a encarada (Foto: PFL)

Ngannou nocauteou Renan Problema ainda no primeiro round, com um ground e pound avassalador, e conquistou o cinturão de Super Lutas da PFL. Apesar do domínio total apresentado, Francis revelou que a preparação para a luta não foi nada fácil.

— Foi de longe o (camp) mais difícil da minha vida. Quando pensei em me aposentar, não era uma opção, porque me aposentar era colocar a responsabilidade no meu filho novamente, e não era responsabilidade dele. Então eu disse que talvez devesse esperar um pouco antes de voltar a lutar, mas não sabia quando exatamente. Eu não sabia quando chegaria o momento em que isso iria embora, que eu ficaria tudo bem. É apenas uma daquelas coisas com as quais percebe no começo que é melhor aprender a lidar, porque ela sempre estará lá. — disse.

Com a “reestreia” já realizada com sucesso, o mais novo campeão da PFL afirmou que ainda tem futuro incerto no mundo do MMA.

— Vou levar algum tempo, ver como está o mercado, o que está se oferecendo. Só então vou considerar algo, se houver algo bom. — concluiu.