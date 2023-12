Com o grande desempenho coletivo e, principalmente, com os brilhos individuais de Paulinho e Hulk, o Atlético-MG deu a volta por cima e entrou definitivamente na briga pelo título do Brasileirão. E a conquista do troféu ficará para a última rodada do torneio, porque o Galo empatou em pontos com o líder Palmeiras e deixou tudo embolado no topo da tabela.