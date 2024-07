Com LeBron James e Curry juntos, EUA bate o Canadá em amistoso

Curry e James realizam sonho de fãs ao jogarem juntos na seleção (Foto: BRIAN BABINEAU / AFP)







A seleção dos EUA venceu o Canadá no primeiro amistoso preparatório para as Olímpiadas, na última quarta-feira (10), em Las Vegas, por 86 a 72. O destaque ficou por conta de Anthony Davis, que teve boa atuação defensiva e terminou o duelo com um duplo-duplo.

Sem Kevin Durant, o Team USA foi surpreendido com o ímpeto dos canadenses, que chegaram a abrir 11 a 1 de vantagem logo no início. O técnico Steve Kerr lançou Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, LeBron James e Joel Embiid como titulares. Já o Canadá, teve Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks e Dwight Powell.

Ao decorrer do período, os norte-americanos fizeram algumas trocas e até conseguiram reduzir a desvantagem, mas o quarto encerrou em 21 a 14 para os visitantes. No segundo período, os EUA voltou com tudo, e conseguiu uma virada indo para o intervalo com 41 a 33 no placar.

Na volta, a vantagem e o domínio das ações continuou por parte dos americanos. Embiid, no entanto, cometeu a quinta falta e foi expulso. O atleta do Sixers não teve uma noite inspirada, apesar da vitória. O terceiro quarto encerrou com 69 a 54 para os Estados Unidos.

No último período, o Team USA apenas administrou o placar e venceu a partida por 86 a 72. Destaque, como dito anteriormente, para Anthony Davis com 10 pontos e 11 rebotes, e Jrue Holiday com 11 pontos e cinco rebotes. Pelo lado canadense, Gilgeous-Alexander foi o principal nome e anotou 10 pontos e pegou quatro rebotes.

Os Estados Unidos voltam as quadras na próxima segunda-feira (15), diante da Austrália, em amistoso que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.