Raducanu abre o jogo sobre encontro com stalker em torneio

A tenista inglesa Emma Raducanu falou sobre a experiência traumática com um stalker durante um torneio em Dubai, em fevereiro. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (5), às vésperas do torneio Master 1000 Indian Wells, ela expressou o impacto emocional significativo do ocorrido nos Emirados Árabes.

O caso aconteceu em uma partida contra Karolina Muchova, da República Tcheca. Após reconhecer o stalker, Raducanu pediu para a partida ser paralisada até que o homem fosse retirado das arquibancadas. No retorno, a inglesa perdeu o confronto por dois sets a zero, com parciais de 7 a 6 e 6 a 4.

- Eu estava muito incomodada. Eu o vi no primeiro game do jogo e não sabia como iria terminar a partida. Eu não conseguia ver a bola por causa das lágrimas. Eu mal conseguia respirar - iniciou a tenista, antes de completar.

- Foi um momento muito emotivo. Depois do jogo eu cai em lágrimas, mas não necessariamente porque eu perdi. Havia muitas emoções nas últimas semanas, e eu precisa tirar uma semana de folga para respirar e voltar. Agora me sinto melhor - concluiu.

Stalker

O caso no WTA de Dubai, entretanto, não foi o primeiro na vida da tenista. Entre novembro e dezembro de 2021, ela enfrentou vários episódios de assédio. Um stalker foi até a sua casa, levou um sapato do pai dela como "lembrança" e foi punido com uma ordem de restrição por cinco anos. O criminoso, identificado como Amrit Magar, era ex-motorista de entregas da Amazon.

Além de mexer nas coisas da residência, ele deixou um buquê de rosas na entrada da casa dela com os dizeres: " Não preciso te dizer nada, você merece todo o amor ." Também desenhou um mapa da distância geográfica entre sua casa e a de Raducanu.