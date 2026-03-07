Com Japão enfraquecido, Rayssa Leal amplia favoritismo na semi do Mundial

Se Rayssa Leal já era favorita ao título do Mundial de Skate, em São Paulo, os caminhos ficaram ainda mais abertos após a eliminação de algumas de suas principais adversárias nas quartas de final. Sem as japonesas Liz Akama e Momiji Nishiya, o principal duelo da brasileira será contra a campeã olímpica Coco Yoshizawa.

Atual número oito do mundo, Liz Akama já era uma das principais concorrentes de Rayssa desde os Jogos Olímpicos de Paris. Na ocasião, a japonesa tinha 15 anos quando conquistou a medalha de prata, superando a brasileira, que levou o bronze.

Desde então, as duas dividiram o pódio das principais competições do circuito mundial em diversas ocasiões. As mais recentes foram pela Street League Skateboarding (SLS): em dezembro, Rayssa Leal venceu o Super Crown, e Liz ficou com o vice. A formação se repetiu em fevereiro, na etapa de Sydney, que abriu a temporada da liga.

Os duelos entre Rayssa e Nishiya vêm desde a estreia olímpica do skate, nos Jogos de Tóquio. Na época com 13 anos, as duas figuravam como jovens prodígios e dividiram o pódio, Momiji com o ouro, Rayssa com a prata. No Mundial de 2024, em Roma, a brasileira levou a melhor sobre a japonesa ao conquistar seu segundo título.

Rayssa Leal x Coco Yoshizawa

O duelo que deve marcar a disputa do street feminino até a final será entre Rayssa Leal e Coco Yoshizawa. As duas deram amostras do nível dessa rivalidade nas quartas de final, na última sexta-feira (6). A japonesa terminou a etapa em terceiro lugar, com nota de 56.66, pouco mais de um ponto a mais que a brasileira, que cravou 55.63.

Rayssa, que sofreu uma lesão no joelho no primeiro dia de treinamentos do Mundial, competiu com uma proteção no local e optou por uma linha mais básica nas quartas de final. Assim, a tendência é de que a brasileira traga manobras mais ousadas e aumente sua nota na semifinal.

Nas semifinais, as 16 skatistas precisarão executar duas voltas e três manobras, valendo a soma da melhor nota e melhor manobra.

