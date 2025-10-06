Após o China Smash, qual o próximo torneio de Hugo Calderano?

Depois da dramática derrota nas quartas de final do China Smash, por 4 sets a 3, no sábado, para o anfitrião Xiang Peng, Hugo Calderano já tem o próximo desafio definido. A partir de domingo (12), o brasileiro, número 3 do mundo, disputa o Pan-Americano, em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos EUA.

Organizado pela Federação Americana (USA Table Tennis), o torneio é realizado no Rock Hill Sports and Events Center, conta com o apoio do ITTF Américas, serve para classificação ao Mundial por Equipes de 2026, que vai acontecer em Londres.

- A oitava edição em Rock Hill é muito especial e demonstra o crescimento da nossa região e a capacidade de organização dos EUA, que estão firmemente empenhados para Los Angels-2028 - disse o presidente da Confederação Pan-Americana de Tênis de Mesa, Juan Vila.

Como não poderia deixar de ser, o nome de Calderano é um dos destaques no site do torneio americano. Parceira de Hugo nas duplas mistas, Bruna Takahashi (18ª do mundo) também é presença certa no Pan-Americano e uma das estrelas da competição.

No feminino, Adriana Diaz (21ª), de Porto Rico, é um dos principais nomes do torneio na Carolina do Sul. Há menos de um mês, a mesatenista conquistou, no WTT de Macau, a maior vitória da carreira, ao derrotar a número 5 do mundo, Wang Yidi, por 3 sets a 2.



Diaz, aliás, é a segunda melhor atleta do continente no ranking mundial, atrás apenas de Takahashi.

Hugo Calderano volta à Europa

Depois do Pan-Americano, Calderano, campeão da Copa do Mundo, em abril, entre outros títulos no ano, joga o WTT Champions Montpellier, a partir do dia 28.

Em Pequim, no China Smash, Xiang Peng, algoz do brasileiro, perdeu nas semifinais, para o número 1 do mundo, o compatriota Wang Chuqin, que também ficou com o título.

Adriana Diaz, de Porto Rico, disputa o Pan-Americano, nos EUA (Foto: Divulgação)







