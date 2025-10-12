Calderano e Takahashi estreiam no Pan-Americano: veja horário e onde assistir
O torneio é um dos mais importantes do calendário internacional
- Matéria
- Mais Notícias
A melhor dupla mista de tênis de mesa do Brasil, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, estreia neste domingo (12), às 19h30 (de Brasília), no Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill, nos Estados Unidos. Os brasileiros enfrentam os argentinos Santiago Lorenzo e Camila Arguelles e terá transmissão do App ITTF Americas (requer assinatura paga).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No início de outubro, a dupla foi derrotada pelos campeões mundiais Wang Chuqin e Sun Yingsha pela semifinal do China Smash, em Pequim. Com isso, faturaram a medalha de bronze no torneio nível Grand Smash de melhor desempenho do casal em parceria no circuito WTT.
No Pan, a delegação brasileira contará com oito atletas, quatro no masculino e quatro no feminino, além de comissão técnica da CBTM. A competição é uma oportunidade essencial para o desenvolvimento e consolidação dos atletas da Seleção Brasileira, além de somar pontos importantes no ranking internacional e fortalecer o país no cenário continental.
Confira da lista de atletas convocados:
Hugo Calderano
Leonardo Kenzo Iizuka
Guilherme Teodoro
Felipe Hideki Doti Arado
Bruna Yumi Takahashi
Giulia Yuri Takahashi
Laura Watanabe
Victoria Strassburger
Comissão Técnica:
Jorge Fanck Junior
Thiago Monteiro
Ficha técnica do confronto de Hugo e Bruna
🏓 Duplas mistas | Oitavas de final
🆚 Santiago Lorenzo/Camila Arguelles 🇦🇷
⏰ 19h30 🇧🇷 / 18h30 🇺🇸
📺 App ITTF Americas (requer assinatura paga)
- Matéria
- Mais Notícias