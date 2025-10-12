Calderano e Takahashi estreiam no Pan-Americano: veja horário e onde assistir

A melhor dupla mista de tênis de mesa do Brasil, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, estreia neste domingo (12), às 19h30 (de Brasília), no Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill, nos Estados Unidos. Os brasileiros enfrentam os argentinos Santiago Lorenzo e Camila Arguelles e terá transmissão do App ITTF Americas (requer assinatura paga).

No início de outubro, a dupla foi derrotada pelos campeões mundiais Wang Chuqin e Sun Yingsha pela semifinal do China Smash, em Pequim. Com isso, faturaram a medalha de bronze no torneio nível Grand Smash de melhor desempenho do casal em parceria no circuito WTT.

Dupla brasieira durante a derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Divulgação/WTT)<br>

No Pan, a delegação brasileira contará com oito atletas, quatro no masculino e quatro no feminino, além de comissão técnica da CBTM. A competição é uma oportunidade essencial para o desenvolvimento e consolidação dos atletas da Seleção Brasileira, além de somar pontos importantes no ranking internacional e fortalecer o país no cenário continental.

Confira da lista de atletas convocados:

Hugo Calderano

Leonardo Kenzo Iizuka

Guilherme Teodoro

Felipe Hideki Doti Arado

Bruna Yumi Takahashi

Giulia Yuri Takahashi

Laura Watanabe

Victoria Strassburger

Comissão Técnica:

Jorge Fanck Junior

Thiago Monteiro

Ficha técnica do confronto de Hugo e Bruna

🏓 Duplas mistas | Oitavas de final

🆚 Santiago Lorenzo/Camila Arguelles 🇦🇷

⏰ 19h30 🇧🇷 / 18h30 🇺🇸

📺 App ITTF Americas (requer assinatura paga)