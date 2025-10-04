Brasileiros reagem a eliminação de Hugo Calderano: ‘Me fez passar mal’

A eliminação de Hugo Calderano nas quartas de final do China Smash, na madrugada deste sábado (4), doeu, mas não abalou o orgulho do torcedor brasileiro. Pelo contrário. Nas redes sociais, a repercussão da derrota para o chinês Xiang Peng em uma partida histórica de sete sets foi de enorme exaltação ao desempenho do número 3 do mundo.

Hugo Calderano na vitória na estreia do China Smash (Divulgação: WTT)

A batalha de quase uma hora e meia, com viradas e pontos espetaculares, foi classificada pelos fãs como uma das melhores partidas do ano. A entrega de Calderano, que não desistiu mesmo quando esteve atrás no placar e forçou um dramático set decisivo, foi o principal ponto destacado pelos internautas, que vararam a madrugada para acompanhar o confronto.

Como foi a partida

O confronto das quartas de final foi um verdadeiro teste de resistência física e mental. Xiang Peng começou de forma avassaladora, abrindo 1 a 0 com um 11-3. Calderano, no entanto, mostrou por que é o número 3 do mundo: devolveu o placar no segundo set e virou o jogo ao vencer o terceiro, assumindo a liderança por 2 a 1.

A reação do chinês foi imediata, vencendo os dois sets seguintes e virando a partida para 3 a 2, deixando o brasileiro em situação delicada. Mas em uma demonstração de resiliência, Calderano buscou o empate em 3 a 3 ao vencer o sexto set por 11-7, forçando o drama do set decisivo.

No final, a torcida local empurrou Xiang Peng, que conseguiu se impor nos momentos cruciais e fechou a partida em 11-6, garantindo sua vaga na semifinal após um confronto épico.