Com ‘Hail Mary’ e emoção, veja como foram os duelos de domingo (27) da NFL

Com direito a pontuações apertadas, os jogos do domingo (27) da semana oito na NFL foram recheados de grandes partidas. "Hail Mary" e zebras foram os grandes destaques da rodada que ainda não acabou, já que, às 21h15m, nesta segunda-feira (28), acontece o Monday Night Football entre Pittsburgh Steelers e New York Giants.

Na semana oito, nenhum dos 32 times folgaram e todos jogaram. No próximo domingo, o Pittsburgh Steelers e o San Francisco 49ers estarão de "bye week".

🏈 (2-6) JACKSONVILLE JAGUARS 27 X 30 GREEN BAY PACKERS (6-2)

Em uma partida que prometia amplo favortismo de Green Bay, a equipe de Jacksonville fez uma boa partida e equilibrou as ações. No início, os Packers mostraram que são um time melhor e abriram 10 a 0, mas a vantagem caiu para três pontos após touchdown de Travor Lawrence. Nas duas últimas campanhas do primeiro tempo, ambos os times conseguiram um field goal, mas o quarterback Jordan Love, de Green Bay, sofreu uma lesão e saiu da partida, dando lugar a Malik Willis.

Na volta do intervalo, os Jaguars anotaram mais um touchdown e viraram a partida, 17 a 13. No final do terceiro quarto, os Packers reagiram e voltaram à frente no placar com touchdown terrestre de Josh Jacobs. Querendo retomar a liderança, Jacksonville cometeu um turnover, que resultou em mais sete pontos de Green Bay na partida, deixando o placar em 27 a 17.

Na reta final da partida, os Jaguars reagiram, marcaram um field goal, pararam o ataque de Green Bay e faltando menos de dois minutos, a equipe da casa conseguiu o touchdown do empate. Mas com tempo no relógio, Malik Willis conseguiu conduzir os Packers em território de FG e ganhar a partida para os maiores campeões da NFL no estouro do relógio. Vitória do Green Bay Packers.

(Foto: Rich Storry / AFP)

🏈 (6-2) WASHINGTON COMMANDERS 18 X 15 CHICAGO BEARS (4-3)

Em um dos jogos mais esperados da semana, Commanders e Bears fizeram um jogo morno, mas que entrou para a história na última jogada. A partida que marcou o encontro de Jayden Daniels e Caleb Williams, as duas primeiras escolhas do Draft de 2024, foi do kicker Austin Seibert, que marcou todos os pontos da partida até o final do terceiro período, 12. Até que Chicago reagiu, e com um touchdown de D'Andre Swift, a equipe visitante diminuiu para 12 a 7.

Washington tentou ampliar o placar, mas o chute de Seibert foi bloqueado, que motivou mais o time de Chicago. No minuto final, os Bears conseguiram marcar mais um touchdown, seguido de uma connversão de dois pontos, para deixar o placar em 15 a 12, faltando 23 segundos para o final. Com a última posse, os Commanders tiveram a chance de uma última jogada com dois segundos no relógio.

Na famosa "Hail Mary" (Ave Maria, em português), que é uma jogada de desespero para ganhar o jogo, Jayden Daniels lançou para a endzone, a bola desviou na defesa dos Bears e sobrou de bandeja para Noah Brown pegar a oval e ganhar a partida para os Commanders, fazendo o estádio explodir em comemoração.

(Foto: Scott Taetsch / AFP)

🏈 (4-4) SAN FRANCISCO 49ERS 30 X 24 DALLAS COWBOYS (3-4)

No Sunday Night Football da NFL, os 49ers se recuperaram da derrota sofrida para os Chiefs e aumentaram a crise nos Cowboys. Mesmo com uma interceptação de Dak Prescott, a equipe de Dallas foi para o intervalo vencendo por 10 a 6.

Porém, no segundo tempo, o time de San Francisco reagiu e tomou a ponta do placar com o running back Isaac Guerendo. Na volta do ataque dos Cowboys, Dak forçou um passe para CeeDee Lamb e foi interceptado mais uma vez, deixando os Niners em ótima posição de campo. Na porta da endzone, os 49ers ampliaram o marcador para 20 a 10, com passe de Brock Purdy para George Kittle.

A defesa do time de San Francisco apareceu novamente e anulou o ataque dos Cowboys. Na campanha seguinte, Isaac Guerendo anotou mais um touchdown e deixou a partida 27 a 10, mas teve reação. Em sete minutos, Dallas marcou 14 e cedeu três, tendo desvantagem de seis pontos, mas não conseguiram a virada.

(Foto: Lachlan Cunningham / AFP)

🏈 CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA SEMANA OITO DA NFL:

(3-4) Los Angeles Rams 30 x 20 Minnesota Vikings (5-2)

(2-5) Miami Dolphins 27 x 28 Arizona Cardinals (4-4)

(2-6) New England Patriots 25 x 22 New York Jets (2-6)

(2-6) Cleveland Browns 29 x 24 Baltimore Ravens (5-3)

(3-5) Cincinnati Bengals 17 x 37 Philadelphia Eagles (5-2)

(6-2) Houston Texans 23 x 20 Indianapolis Colts (4-4)

(6-1) Detroit Lions 52 x 14 Tennessee Titans (1-6)

(4-4) Tampa Bay Buccaneers 26 x 31 Atlanta Falcons (5-3)

(4-3) Los Angeles Chargers 26 x 8 New Orleans Saints (2-6)

(4-4) Seattle Seahawks 10 x 31 Buffalo Bills (6-2)

(2-6) Las Vegas Raiders 20 x 27 Kansas City Chiefs (7-0)

(5-3) Denver Broncos 28 x 14 Carolina Panthers (1-7)

🏈 CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL:

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (6-2)

2º Philadelphia Eagles (5-2)

3º Dallas Cowboys (3-4)

4º New York Giants (2-5)*

NFC Oeste:

1º Arizona Cardinals (4-4)

2º San Francisco 49ers (4-4)

3º Seattle Seahawks (4-4)

4º Los Angeles Rams (3-4)

NFC Norte:

1º Detroit Lions (6-1)

2º Green Bay Packers (6-2)

3º Minnesota Vikings (5-2)

4º Chicago Bears (4-3)

NFC Sul:

1º Atlanta Falcons (5-3)

2º Tampa Bay Buccaneers (4-4)

3º New Orleans Saints (2-6)

4º Carolina Panthers (1-7)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (6-2)

2º Miami Dolphins (2-5)

3º New England Patriots (2-6)

4º New York Jets (2-6)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (7-0)

2º Denver Broncos (5-3)

3º Los Angeles Chargers (4-3)

4º Las Vegas Raiders (2-6)

AFC Norte:

1º Pittsburgh Steelers (5-2)*

2º Baltimore Ravens (5-3)

3º Cincinnati Bengals (3-5)

4º Cleveland Browns (2-6)

AFC Sul:

1º Houston Texans (6-2)

2º Indianapolis Colts (4-4)

3º Jacksonville Jaguars (2-6)

4º Tennessee Titans (1-6)