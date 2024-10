FIA avalia palavrão de Leclerc em entrevista no México e estuda investigação

A cruzada da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) contra palavras de baixo calão continua a toda velocidade. Agora, estuda a situação protagonizada por Charles Leclerc na entrevista oficial dos primeiros três primeiros colocados no GP da Cidade do México para saber se abre investigação.

continua após a publicidade

Na ocasião, Leclerc descrevia o erro que cometeu perto do fim da prova e abriu caminho para Lando Norris tomar a segunda colocação da corrida.

➡️ Verstappen faz piadas e ironiza punições por duelo com Norris na F1

— Saí de traseira e, quando me recuperei, saí de novo de traseira para o lado oposto. Aí, fiquei, tipo, ‘porra'. Perdão! Ah, não, não quero que aconteça o mesmo que com Max — falou.

continua após a publicidade

Mesmo com o pedido de desculpas, a FIA ainda avalia se abre investigação para uma possível multa aplicada no Brasil. A informação é da revista inglesa Autosport.

Um oficial da FIA teve conversa longa com Charles após o fim da entrevista em que o palavrão foi proferido. Segundo a publicação, o piloto novamente se desculpou.

continua após a publicidade

➡️ Sainz encosta em Piastri! Veja a classificação dos pilotos na Fórmula 1

Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz no GP do México (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

O assunto ganhou tração nas últimas semanas, após Verstappen ser punido com a necessidade de realizar serviços comunitários por dizer que carro da Red Bull “estava fodido” durante o fim de semana do GP do Azerbaijão — o anúncio da punição foi feito na corrida seguinte, em Singapura. Daí em diante, Verstappen foi lacônico nas declarações em eventos oficiais. Os pilotos se mostraram contrários à determinação.

Assim como Verstappen no Azerbaijão, a FIA entende que é possível enquadrar Leclerc numa quebra do Artigo 12.2.1 do Regulamento Esportivo e punir por “quaisquer palavras, feitos ou escritos que possam causar prejuízo moral ou perdas para a FIA, seus órgãos, membros ou executivos e, de maneira geral, para o interesse do esporte a motor e valores defendidos pela FIA”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário. O GRANDE PRÊMIO cobre ‘in loco’ e com grande equipe.