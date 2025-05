A Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95, a liga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do voleibol brasileiro. Além de revelar jogadores históricos, a Superliga também consagrou atletas que marcaram época e empilharam troféus, tornando-se verdadeiras lendas do esporte nacional.​ O Lance! lista os jogadores da Superliga masculina com mais títulos.

Ao longo de quase três décadas de história, diversos jogadores acumularam conquistas expressivas. Alguns foram verdadeiras dinastias, permanecendo por anos em grandes projetos e acumulando troféus consecutivos. Outros surgiram com equipes emergentes e levaram seus times a conquistas inesperadas, mudando o panorama da modalidade no país.​

Veja abaixo os jogadores com mais títulos da história da Superliga Masculina de Vôlei até a temporada 2023/24:

Jogadores da Superliga masculina com mais títulos

Serginho – 9 títulos da Superliga

Sérgio Nogueira, conhecido como Serginho, é o maior campeão da história da Superliga Masculina de Vôlei, com nove títulos conquistados. O líbero brilhou no Minas Tênis Clube, onde venceu três edições da Superliga (2000/01, 2001/02 e 2006/07). Posteriormente, transferiu-se para o Sada Cruzeiro, onde conquistou mais seis títulos (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), tornando-se uma lenda do clube mineiro.​

Éder Carbonera – 8 títulos

O central Éder Carbonera é o segundo maior campeão da Superliga Masculina, com oito títulos. Ele conquistou títulos por diferentes clubes, incluindo o Sada Cruzeiro e o Sesi-SP. Sua consistência e desempenho ao longo dos anos o colocam entre os maiores vencedores da competição.​

Bruninho – 6 títulos da Superliga

Bruno Rezende, o Bruninho, é um dos levantadores mais vitoriosos da Superliga, com seis títulos conquistados. Ele venceu a competição com clubes como Unisul, Cimed e RJX, demonstrando sua habilidade e liderança em diferentes equipes ao longo dos anos.​

Outros jogadores campeões

Além dos nomes citados acima, outros atletas também levantaram o troféu da Superliga ao longo dos anos:

Maurício Lima – sete títulos, incluindo conquistas com o Banespa, Olympikus/Telesp e Telemig Celular/Minas.​

sete títulos, incluindo conquistas com o Banespa, Olympikus/Telesp e Telemig Celular/Minas.​ Henrique Randow – quatro títulos, destacando-se como um dos maiores bloqueadores da história da Superliga.​

A lista dos jogadores mais vitoriosos da Superliga Masculina de Vôlei mostra a importância da dedicação, talento e consistência no voleibol de alto nível. Mais do que estatísticas, esses atletas moldaram equipes, adaptaram-se às mudanças do jogo e deixaram um legado de excelência para as próximas gerações de jogadores.​

Com o crescimento do nível técnico da Superliga e a valorização de atletas completos, a tendência é que novos nomes surjam e desafiem os recordes estabelecidos por gigantes como Serginho. Enquanto isso, a história continua sendo escrita, temporada após temporada, com muita emoção, talento e conquistas.