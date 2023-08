O trabalho feito para o surgimento de novos talentos vai além do circuito. No Brasil, neste ano, a WSL conta com diversas competições do Qualifying Series espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, casos do Layback Pro, em Florianópolis, e do Saquarema Surf Festival, em abril. Todos estes torneios, com classificação variada entre QS 1000, QS 3000 e QS 5000, direcionam para o Challenger Series, que terá o último evento do ano entre 14 e 21 de outubro, com o Corona Saquarema Pro 2023, no Rio de Janeiro - os campeões do ranking do Circuito no masculino e feminino serão convidados.