Vitor Felipe vai disputar a sua quinta Copa do Mundo de vôlei de praia na carreira, enquanto Renato está partindo para a segunda. O evento será em outubro, no México. A dupla, que foi medalha de prata na competição no ano passado em Roma, na Itália, vibrou com a classificação após a etapa do Elite 16 do Circuito Mundial, em Hamburgo, na Alemanha, disputada no último fim de semana.