Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:30 • Tóquio (JAP)

A Seleção Brasileira feminina de Basquete 3x3 foi superada na semifinal do Pré-Olímpico da modalidade, neste domingo (5), no Japão, e não disputará os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em confronto apertado com a Austrália, a equipe brasileira foi derrotada por 18 a 16.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio. O Brasil chegou a largar na frente, mas as australianas conseguiram a virada. O jogo ficou empatado em 12 a 12, porém as brasileiras não passaram mais à frente no placar a partir desse momento.

A Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico contava com Clarissa dos Santos, Luana Souza, Thayná Silva e Vitória Marcelino. Depois de eliminar o Brasil, a Austrália superou o Canadá por 19 a 16 e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris.

A última chance de o Brasil contar com uma equipe de basquete nas Olimpíadas é na modalidade convencional masculina. Os brasileiros disputarão o Pré-Olímpico, no início de julho, na Letônia. As demais seleções (convencional feminina e 3x3 feminina e masculina) estão fora dos Jogos de Paris.