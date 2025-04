Com emoção no fim, Flamengo vence Brasília fora de casa pelo NBB

O Flamengo venceu o Brasília por 88 a 79 em partida válida pela 26ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB, nesta terça-feira (8), na Arena BRB Nilson Nelson, na capital do país. A equipe Rubro-Negra começou no controle da partida e dominou até o terceiro quarto, quando o time da casa ensaiou uma reação, mas sem sucesso. Apesar da derrota, Anton Cook, do Brasília, foi o cestinha da partida com 23 pontos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 Brasília 79 x 88 Flamengo - NBB

Logo no início da partida, o Flamengo assumiu a ponta do placar de forma confortável. A equipe rubro-negra abriu 13 a 5 rapidamente. Do outro lado, o Brasília arriscava mais do perímetro, onde converteram apenas três em oito tentativas, sendo duas nos lances finais, que diminuiu a desvantagem para 20 a 15.

No segundo quarto, os cariocas dominaram do início ao fim. Com Franco Balbi anotando nove pontos no início, o Flamengo disparou na liderança e foi para o intervalo vencendo por 43 a 27, após 12 pontos em sequência na reta final.

continua após a publicidade

O Flamengo venceu o Brasília por 88 a 79 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete )

➡️ Em partida decidida no último quarto, Minas vence Vasco pelo NBB

Depois do intervalo, o Brasília voltou melhor. A desvantagem, que era de 16, caiu pela metade em apenas quatro minutos — 51 a 43 —, com David Nesbitt sendo o protagonista da equipe. Porém, após tempo técnico, o Flamengo se recompôs e voltou a marcar em bolas de três pontos, indo para o último quarto vencendo por 66 a 53.

No quarto final, os arremessos de três do Brasília caíram, principalmente de Anton Cook, com duas. Faltando cinco minutos para o fim, a equipe da capital reduziu a desvantagem para apenas cinco pontos, 75 a 70, mas o Flamengo não sentiu a pressão. Após se reorganizarem, a equipe da Gávea voltou a ser efetiva no garrafão e venceu a partida por 88 a 79.

continua após a publicidade