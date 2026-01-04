Com duas medalhas olímpicas, Rayssa Leal chega à maioridade

A jovem skatista que parou o Brasil com apenas 13 anos, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, tem como marca o apelido de Fadinha. Desde então, Rayssa Leal cresceu sob os holofotes e se tornou uma das maiores atletas brasileiras da atualidade. Neste domingo (4), ela completa 18 anos e já conta com incríveis seis títulos mundiais.

Diferente de outros esportes olímpicos, o skate não tem uma estrutura divida por idade, como os famosos "sub-18" e "sub-20" que completam a Seleção no futebol das Olimpíadas. É comum, então, encontrar skatista de apenas 12 ou 13 anos nas pistas – que nem aconteceu com Rayssa.

Na temporada de 2025, a brasileira brilhou nas competições, mas também vive um marco fora das pistas: concluiu o ensino médio e agora passa a se dedicar exclusivamente à carreira profissional. A maioridade pode facilitar neste processo, principalmente pela nova liberdade que receberá, como a possibilidade de dirigir.

A data foi celebrada pela skatista nas redes sociais. Com roupa de gala, Rayssa postou uma foto no Instagram com a legenda de "finalmente 18", além de ter atualizado a bio do perfil com a nova idade.

Antes do aniversário de 18 anos, Rayssa fez questão de encerrar a última temporada da SLS com chave de ouro e conquistou o tetracampeonato do Super Crown em São Paulo. Diante do Ginásio do Ibirapuera lotado, a australiana Chloe Covell foi novamente sua principal adversária na reta final. No entanto, após erros da competidora australiana, a maraense garantiu o título de forma antecipada.

