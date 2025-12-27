Rayssa Leal domina mundo do skate em 2025; relembre

Rayssa Leal é a maior skatista do Brasil e do mundo na atualidade. A Fadinha conquistou cinco títulos da Street League Skateboarding (SLS) na temporada e terminou em primeiro do ranking. Aos 17 anos, a brasileira também vive um marco fora das pistas: concluiu o ensino médio e agora passa a se dedicar exclusivamente à carreira profissional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A temporada começou com vitória na etapa de Miami, nos Estados Unidos. Rayssa superou sua principal rival, a australiana Chloe Covell, e garantiu o topo do pódio com uma somatória de 32,1 pontos.

Meses depois, a skatista venceu em Brasília pela primeira vez na carreira. Rayssa somou 21,8 pontos na final, liderando um pódio totalmente brasileiro que contou com Gabriela Mazetto (14,0) em segundo lugar e Duda Ribeiro (13,7) em terceiro.

continua após a publicidade

O único revés da temporada aconteceu na pista montada em Roland Garros, na França. Rayssa teve um bom início, mas acabou eliminada ainda na fase de classificação após insistir em uma manobra no corrimão e errar quatro vezes seguidas, ficando de fora da disputa pelo título da etapa.

Para encerrar a temporada da SLS com chave de ouro, Rayssa conquistou o tetracampeonato do Super Crown em São Paulo. Diante do Ginásio do Ibirapuera lotado, a australiana Chloe Covell foi novamente sua principal adversária na reta final. No entanto, após erros da competidora australiana, Rayssa garantiu o título de forma antecipada. Na última manobra, já com a vitória assegurada, a "Fadinha" celebrou com o público e recebeu o troféu ainda na pista.

continua após a publicidade

➡️Saiba como foi manobra a manobra o título de Rayssa Leal

Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

STU Pro Tour e Copa do Mundo

Além do circuito da SLS, Rayssa Leal conquistou em novembro o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, na categoria Street. Competindo na Praça Duó, na Barra da Tijuca, a brasileira garantiu o título com a pontuação de 75,69.

No mesmo mês, a skatista optou por não disputar a etapa da Copa do Mundo de Skate para focar exclusivamente na conclusão do ensino médio e na preparação para as finais da temporada.

Com o fim do ciclo escolar e o domínio das principais competições da temporada, a skatista agora volta suas atenções para o calendário de 2026, iniciando a preparação para o ciclo classificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.