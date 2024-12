Fluminense domina e vence Brasília pela Superliga Feminina de Vôlei

O Fluminense venceu o Brasília por 3 sets a 1 (25/20, 18/25, 25/16 e 25/19), nesta segunda-feira (9), em partida válida pela nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no ginásio do clube Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica, no Rio de Janeiro. Ariane, do time carioca, foi a destaque da partida com 30 pontos.

Com o resultado, o Fluminense vai para a quinta colocação, com 16 pontos, e conquista a segunda vitória seguida, após vencer o Mackenzie. Já o Brasília segue na oitava posição, com 11 pontos.

🏐 COMO FOI O JOGO?

O jogo começou com o Fluminense melhor, onde abriu 3 a 0 e continuou a aumentar a vantagem para 10 a 5. Após isso, o Brasília reagiu e chegou a empatar o set em 12 a 12, o placar se manteve igual até o 17º ponto, quando o Tricolor Carioca voltou a abrir no placar, após ótimo saque de Vanessa. Depois de assumir a liderança mais uma vez, o time da casa não deu chances para o adversário e fechou a parcial em 25 a 20.

No segundo set, o Brasília voltou jogar bem e criou vantagem em 15 a 9, com Ana Medina brilhando. O time da capital do país seguiu melhor e teve a chance de fechar o set quando a partida estava 24 a 14. Porém, o Fluminense fez quatro pontos e cresceu na parcial, mas o Brasília se recuperou do susto e fechou a parcial em 25 a 18.

O Fluminense chegou no terceiro set voando e abriu 6 a 0, com Ariane e Amanda fazendo a diferença. Após isso, o Brasília conseguiu equilibrar as ações na parcial, mas sem conseguir diminuir a vantagem do Tricolor, que ampliou na parte final e fechou o set por 25 a 16, após ponto da central Lara.

Na quarta parcial, o Fluminense seguiu melhor e abriu 12 a 7, após sequência de erros do Brasília. O Tricolor não parou e seguiu superior na partida, principalmente com Amanda e Ariane, as maiores pontuadores do time na partida, com 16 e 28 pontos, respectivamente. Na reta final, o Flu não passou dificuldade e venceu o set por 25 a 19 e a partida por 3 a 1.

Ariane, do Fluminense, foi a maior pontuadora da partida, com 30 pontos (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Pela décima rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense visitará o Maringá, no Ginásio de Esportes Chico Neto, na sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). Já o Brasília pegará o Bauru, no Ginásio Paulo Skaf, na segunda-feira (16), às 21h30.