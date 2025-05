Fórmula 2: Piloto causa ‘engavetamento’ de carros no GP de Mônaco

Uma situação caótica marcou a corrida da Fórmula 2 em Monte Carlo, neste domingo (25), durante o GP de Mônaco. Victor Martins largou bem e assumiu a dianteira, mas acabou sendo tocado por Alex Dunne logo na curva 1. O incidente travou a passagem dos carros na Saint Dévote e gerou uma confusão generalizada, forçando a direção de prova a acionar a bandeira vermelha.

Na batida, além de Dunne e Martins, Richard Verschoor, Gabriele Minì, Ritomo Miyata, Pepe Martí e Max Esterson também foram envolvidos e abandonaram a corrida principal da etapa monegasca.

Após o caos na Fórmula 2, Jak Crawford vence a prova

Leonardo Fornaroli, Jak Crawford e Sebastián Montoya (Foto: Fórmula 2)

A etapa da Fórmula 2 em Mônaco foi marcada por reviravoltas, bandeiras vermelhas e decisões dos comissários. Após uma relargada confusa, a direção determinou que o grid seria formado com base na classificação, desconsiderando os carros que haviam abandonado. Com isso, Leonardo Fornaroli manteve a liderança, seguido por Sebastián Montoya e Arvid Lindblad. Para evitar mais incidentes, a largada foi feita com o safety-car e a corrida passou a ser controlada por tempo, restando 28 minutos de disputa.

Logo após o reinício, uma nova bandeira amarela foi acionada por conta de um toque entre Joshua Dürksen e Kush Maini. A corrida seguiu com Fornaroli na ponta, mas Lindblad começou a pressionar os líderes, reduzindo a diferença para Fornaroli e Montoya. A prova teve novo momento crítico com o acidente de Dino Beganovic, que provocou mais uma entrada do virtual safety-car. Os líderes aproveitaram para cumprir a parada obrigatória, mas Jak Crawford levou a melhor ao entrar nos boxes antes e assumir a liderança após as trocas de pneus.

Faltando sete minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada novamente e a corrida foi encerrada. Com isso, Crawford foi declarado vencedor, com Fornaroli em segundo lugar. Lindblad, que havia cruzado em terceiro, foi penalizado por excesso de velocidade nos boxes e caiu para a quinta posição, permitindo que Montoya herdasse o lugar no pódio.

Veja vídeo:

Próxima corrida

A próxima etapa da Fórmula 2 será o Grande Prêmio da Espanha, marcado para o fim de semana de 30 de maio a 1º de junho, no tradicional circuito de Barcelona-Catalunha. A corrida principal está prevista para o domingo, dia 1º de junho, e promete ser decisiva para o andamento da temporada 2025.

O circuito de Barcelona é conhecido por suas curvas técnicas e longas retas, oferecendo oportunidades para ultrapassagens e exigindo precisão dos pilotos. Com a temporada ainda em seus primeiros estágios, cada ponto conquistado pode ser crucial na luta pelo título.