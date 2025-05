O espanhol Álex Palou é oficialmente vencedor das 500 Milhas de Indianápolis. Na prova disputada neste domingo (25), o espanhol da Ganassi esteve no pelotão da frente durante basicamente toda a corrida, se aproveitou dos problemas de alguns rivais e superou o sueco Marcus Ericsson, que fez uma estratégia diferenciada, para se eternizar na história da Indy 500.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

David Malukas, de Foyt, até liderou voltas e se meteu na briga pela vitória, mas cruzou a linha de chegada na terceira posição. Mesmo largando na primeira fila, o mexicano Pato O’Ward foi o quarto colocado com a McLaren, enquanto Felix Rosenqvist, de Meyer Shank, fechou o top-5.

Kyle Kirkwood, em grande recuperação com a Andretti, saiu de 23º para o sexto lugar. Santino Ferrucci manteve 100% de aproveitamento no top-10 da Indy 500 ao fechar a prova em sétimo. Christian Rasmussen foi oitavo, à frente de Christian Lundgaard e Conor Daly.

continua após a publicidade

Na tentativa pela quinta vitória na Indy 500, o brasileiro Helio Castroneves foi o 13º colocado. O piloto da Meyer Shank até teve chances de ficar no top-10, mas foi forçado a realizar um pit-stop extra na última volta.

Hélio Castroneves ficou na 13ª colocação nas 500 Milhas de Indianápolis (Foto: Justin Casterline/AFP)

Depois de largar da última fila por conta da punição pela alteração do atenuador na classificação, Josef Newgarden até emplacou uma grande recuperação com a Penske e tinha chances da terceira vitória seguida, mas acabou abandonando após um problema na pressão do combustível. A equipe também viu Scott McLaughlin dar vexame e bater ainda na volta de apresentação.

continua após a publicidade

Kyle Larson falhou mais uma vez ao tentar completar o Double-Duty. O piloto da McLaren Hendrick rodou sozinho em uma relargada e foi ao muro, acertando também Kyffin Simpson e Sting Ray Robb. O americano deixou Indianápolis e viajou para Charlotte, na Carolina do Norte, onde disputará a etapa da Nascar que tem início às 19h00.

Pole-position, Robert Shwartzman até liderou as primeiras voltas, mas acabou abandonando de forma melancólica. Na volta 87, em período de bandeira amarela, o russo da Prema errou ao entrar nos boxes e atropelou mecânicos da própria equipe, além de acertar também a suspensão dianteira esquerda e a asa no muro.

A Indy retorna já na próxima semana com o GP de Detroit, agendado para domingo (1), no circuito de rua montado na principal cidade do Michigan.

Alex Palou venceu as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez na carreira (Foto: Justin Casterline/AFP)

Saiba como foi a 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis:

Após mais de 40 minutos de atraso por conta da chuva, a bandeira verde estava programada para ser dada às 14h28. Porém, Scott McLaughlin, que largaria na 10ª colocação, rodou sozinho quando estava na volta de aquecimento e bateu forte no muro da reta principal. Scott Dixon, que partiria em quarto, viu o sistema de freios dianteiro pegar foto. Porém, seguiu na pista.

A bandeira verde veio na volta 5, sem McLaughlin. Shwartzman conseguiu manter a ponta enquanto O’Ward foi para cima de Sato e assumiu a segunda posição. Na parte de trás, Marco Andretti foi tocado por Jack Harvey e parou no muro da curva 1. Marcus Armstrong conseguiu evitar o choque. Helio Castroneves perdeu posições e caiu para 26º.

Acidente de Marco Andretti nas 500 Milhas de Indianápolis (Foto: James Gilbert/AFP)

Com a segunda amarela do dia, alguns pilotos do fundo do grid realizaram o primeiro pit-stop, inclusive Power e Newgarden. A bandeira verde veio na volta 10 e O’Ward foi para cima de Shwartzman já na curva 1, assumindo a liderança. O russo acabou levando ultrapassagem também de Takuma Sato. Dixon caiu para sétimo, enquanto Rosenqvist e Ericsson surpreenderam, indo para o top-5.

Sato passou O’Ward na volta 11 e pegou a liderança, enquanto Rosenqvist surgiu para a terceira posição. A amarela voltaria no 19º giro, agora por conta da garoa que voltou a surgir no Speedway. Os líderes da corrida aproveitaram a brecha para realizar o primeiro pit-stop da prova. Sato levou vantagem, enquanto Ericsson aproveitou o grande trabalho da Andretti para superar O’Ward. Shwartzman viu a Prema errar e caiu para fora do top-20.

A liderança agora estava nas mãos de Alexander Rossi, que puxava os companheiros de equipe Christian Rasmussen e Ed Carpenter. A bandeira verde finalmente surgiu, na 30ª volta. Rasmussen passou Rossi ainda na relargada. Os dois faziam uma estratégia de “escolta” na ponta.

Alexander Rossi liderou as 500 Milhas de Indianápolis (Foto: James Gilbert/AFP)

Depois que os carros da Carpenter pararam, a liderança esteve nas mãos de Jack Harvey por algumas voltas. Porém, na marca de 1/4 da corrida, a ponta voltou para as mãos de Takuma Sato. Conor Daly era segundo, com David Malukas em terceiro, Álex Palou em quarto e Santino Ferrucci em quinto.

A segunda janela de pit-stops dos líderes foi aberta na volta 60, com destaque para o giro seguinte em que vários vieram ao mesmo tempo. Sato seguiu comandando o bonde e retomou a ponta depois da parada de Kyle Kirkwood, na volta 63. Agora, ele era perseguido por David Malukas. Devlin DeFrancesco e Alex Rossi, em estratégias diferentes, vinham em terceiro e quarto. Palou fechava o top-5.

Colton Herta, que fazia boa prova de recuperação, recebeu um drive-through por excesso de velocidade nos boxes. Na terceira posição, Alexander Rossi viu fumaça sair da Carpenter #20 e recolheu aos boxes. Durante o pit-stop, o carro acabou pegando fogo, encerrando a prova do americano e gerando um susto, já que as chamas atingiram mecânicos da equipe.

Incêndio nos boxess tirou Alexander Rossi liderou as 500 Milhas de Indianápolis (Foto: James Gilbert/AFP)

➡️ Carro de Alexander Rossi pega fogo durante as 500 Milhas de Indianópolis; assista

Na volta 82, veio a terceira amarela do dia. Ao entrar nos boxes para um pit-stop, Rinus VeeKay rodou sozinho e bateu com a traseira no muro. O neerlandês da Dale Coyne alegou que teve um problema nos freios. Giros depois, os líderes aproveitaram para a terceira janela de paradas.

Sato acabou errando na entrada e a parada foi completamente problemática, tirando a liderança das mãos do japonês. Quem também se complicou foi o pole-position Robert Shwartzman, que acabou atropelando mecânicos e acertando o muro, abandonando.

A relargada aconteceu na volta 92 com Ryan Hunter-Reay, de DRR, na liderança, mas a amarela tornou a aparecer novamente. Kyle Larson rodou sozinho na curva 2 e acabou atingindo Kyffin Simpson e Sting Ray Robb, que também foram ao muro, encerrando o sonho do Double-Duty. Já eram 8 abandonos na corrida antes mesmo da metade.

Hunter-Reay parou ainda no regime de amarela na marca de 104 voltas, entregando a ponta para Devlin DeFrancesco. Uma tentativa de relargada aconteceria no 107º giro, mas o canadense demorou a acelerar e quase causou um grande acidente, postergando a bandeira verde. Ed Carpenter, por exemplo, travou rodas e quase provocou uma batida.

Com 109 voltas, enfim a corrida voltou com DeFrancesco líder. Daly fez uma grande relargada e pulou de quarto para segundo. Harvey foi muito mal, perdendo seis posições e caindo para oitavo. Malukas era terceiro, com Palou em quarto e Ferrucci em quinto.

Devlin DeFrancesco liderou as 500 Milhas de Indianápolis (Foto: James Gilbert/AFP)

DeFrancesco parou nos boxes na volta 120 e viu Conor Daly assumir a ponta, apesar de perseguido de perto por David Malukas e Álex Palou.

A quarta janela de pit-stops do dia foi aberta na volta 134. Em um giro, vieram Daly, Palou, Newgarden, O’Ward e Castroneves. Na sequência apareceram Malukas e Ferrucci. Josef teve de fazer uma parada extra por conta de uma falha na bomba de combustível, basicamente abandonando as chances de vitória. Eventualmente, saiu do carro.

Hunter-Reay surgiu na liderança com uma estratégia diferente. Palou era o primeiro entre aqueles que vieram no plano padrão, superando Daly. Porém, Conor conseguiu uma bela manobra e retomou o quinto posto geral. Rasmussen vinha em segundo, Ericsson em terceiro.

Após todo o ciclo de pit-stops, Hunter-Reay recuperou a liderança com a DRR, à frente de Daly, Malukas, Palou, Ferrucci, Rosenqvist, Ericsson, O’Ward, DeFrancesco e Rasmussen. O canadense da RLL cedeu a nona posição após uma nova parada, colocando Callum Ilott no top-10.

Ryan Hunter-Reay liderou as 500 Milhas de Indianápolis (Foto: James Gilbert/AFP)

Com a corrida virando um xadrez conforme a bandeira quadriculada se aproximava, Conor Daly perdeu desempenho nos pneus e acabou ultrapassado por diversos pilotos, caindo para o sexto lugar. Ele foi quem abriu a última janela de pit-stops, na volta 167. Ryan Hunter-Reay teve problemas na parada, na volta 170, e acabou saindo da disputa.

Ericsson, Rasmussen e Lundgaard, em estratégias diferentes, ocupavam as três primeiras posições. Malukas era quarto, à frente de Palou. O dinamarquês da McLaren foi o primeiro a ceder ao último pit-stop.

Na volta 176, Ericsson e Rasmussen enfim vieram aos boxes. O sueco acertou com a estratégia e voltou na liderança. Palou conseguiu parar Malukas e assumiu a segunda posição. O’Ward era quarto. Rosenqvist, Ferrucci, Daly, Kirkwood, Castroneves e Rasmussen eram os 10 primeiros.

Em estratégia diferente, Marcus Ericsson ficou perto de conquistar as 500 Milhas de Indianápolis pela segunda vez na carreira (Foto: James Gilbert/AFP)

Palou iniciou a pressão em cima de Ericsson. Com 14 voltas para o fim, colocou por dentro do sueco na curva 1 e assumiu a liderança. Com a possibilidade de um final limpo, Marcus era quem mais tinha chances de passar o espanhol de volta. Malukas e O’Ward ficavam um pouco mais atrás.

Apesar do ritmo, Marcus não conseguiu chegar e tentar dar o troco no espanhol, que ainda viu a bandeira amarela se juntar com a quadriculada por conta de uma batida de Nolan Siegel. Pela primeira vez, Palou venceu em oval, e justamente em Indianápolis.

Tricampeão da Indycar, Alex Palou venceu as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez na carreira (Foto: James Gilbert/AFP)

INDY 2025, 500 MILHAS DE INDIANÁPOLIS, CORRIDA: