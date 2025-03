Suco de beterraba e tâmaras, conheça a dieta de João Fonseca

João Fonseca, vencedor do Challenger de Phoenix, deu uma entrevista à revista “GQ Brasil” sobre sua dieta ao longo de um dia inteiro, desde que acorda até os treinamentos. O brasileiro revelou que usa o suco de beterraba como uma de suas fontes de energia.

— Acordo, tomo café da manhã com frutas e ovo. Sigo para o clube e, antes de entrar na quadra, como uma banana e tomo um suco de beterraba. Aí vem o almoço. Antes de voltar aos exercícios, bebo outro suco de beterraba. Faço igual ao período da manhã. Depois, tomo meu whey protein com maltodextrina e passas. Chego em casa, dou uns trinta minutos e como meu lanche, com iogurte e aveia. Por fim, janto mais tarde, por volta de 19h30, 20 horas. — afirmou João Fonseca.

Hobbies e hábitos

João Fonseca em ação no Challenger de Phoenix contra Kei Nishikori (Foto: Foto: Clive Brunskill / AFP)

O jovem de 18 anos, mesmo com uma vida agitada, consegue desfrutar de momentos sociais quando possível.

— Gosto muito de sair com meus amigos. Acho que tenho uma boa vida social para um tenista que viaja tanto — diz João.

Entre seus hobbies favoritos, o controle de videogame e as cartas estão na lista:

— Curto jantar com minha família, jogo videogame às vezes com alguns colegas que moram e cursam universidade nos Estados Unidos, a maioria deles do tênis. Gosto bastante de jogar pôquer também. Estou conseguindo conciliar minha vida social com o esporte — finaliza João Fonseca.

Melhor ranking para João Fonseca

Esta foi a quinta vitória da joia carioca na trajetória no Arizona: antes, já havia eliminado o experiente Kei Nishikori, o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. Segundo o ranking da ATP, João Fonseca subiu 18 posições, alcançando seu melhor posto até agora: o 60º lugar. Até então, o melhor havia sido o 68º lugar, no mês passado.

Além de Phoenix, João Fonseca conquistou também os títulos dos Challengers de Lexington e Canberra, do Next Gen ATP Finals e do ATP 250 de Buenos Aires. O jovem se tornou o primeiro a vencer um ATP 250, Challenger 175 e Challenger 125 na mesma temporada.