Franco Colapinto está de volta ao grid da Fórmula 1 como titular. Depois do início de temporada abaixo do esperado de Jack Doohan, a Alpine confirmou a substituição no quadro de pilotos a partir do GP da Emília-Romanha e deu uma nova oportunidade para o argentino se provar na categoria. O #43 afirmou que está preparado para aproveitar a chance.

Colapinto fez nove corridas com a Williams na F1 no ano passado quando substituiu Logan Sargeant e chamou a atenção ao pontuar nos GPs do Azerbaijão e dos Estados Unidos. Porém, o time liderado por James Vowles já tinha assinado com Carlos Sainz e Alexander Albon e Franco ficou sem espaço. Assim, foi contratado como reserva na Alpine.

A chegada de Colapinto na Alpine, no entanto, colocou pressão em Doohan. Antes mesmo de a temporada 2025 ter início, rumores indicavam que o australiano teria apenas seis etapas para provar que merecia seguir como titular. O prazo, no entanto, chegou ao fim e a equipe agora liderada por Flavio Briatore fez a substituição.

Assim, Colapinto assume o carro da Alpine a partir do GP da Emília-Romanha, mas terá apenas cinco corridas para se provar. No entanto, garantiu que está “o mais preparado possível” para o novo desafio.

Franco Colapinto com o capacete da Alpine (Foto: Divulgação)

— Antes de mais nada, quero agradecer a equipe por me dar a oportunidade de guiar competitivamente nas próximas cinco corridas. Vou trabalhar duro para a próxima corrida em Ímola e a próxima rodada tripla, que, sem dúvida, será intensa e um grande desafio para todo mundo — destacou Colapinto.

— Estou o mais preparado possível com o apoio do programa de testes da equipe, assim como o simulador em Enstone. Vou fazer o meu melhor para chegar à velocidade rapidamente e dar tudo de mim para entregar o melhor resultado possível ao lado de Pierre — finalizou Colapinto.

A Fórmula 1 retorna na semana que vem, de 16 a 18 de maio, para o GP da Emília-Romanha, o primeiro da temporada 2025 na Europa.