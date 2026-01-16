O Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi eleito como anfitrião da Cúpula Global sobre Mulheres e Esporte e do Secretariado do IWG, de 2026 a 2030. Após processo de concorrência internacional, a escolha foi anunciada nesta sexta-feira (16), e marca a primeira vez que o evento acontece em um país da América do Sul.

Ao longo do mandato, que culminará na realização da 10ª Cúpula Global do IWG sobre Mulheres e Esporte, que acontecerá no Rio de Janeiro, em julho de 2030, o COB será responsável por liderar as operações globais dedicadas à promoção da equidade e igualdade de gênero no esporte.

— Nos últimos quatro anos, construímos um legado duradouro de parcerias fortalecidas, aprendizado compartilhado e impulso global dentro do IWG, que temos orgulho de transmitir ao Brasil. A candidatura apresentada foi excepcional, demonstrando um profundo entendimento do cenário global das mulheres no esporte, além de uma visão estratégica clara para impulsionar a equidade em todo o continente americano. Estamos entusiasmados com a energia, a expertise e a paixão que a equipe brasileira trará para essa função, dando continuidade ao trabalho da Secretaria do Reino Unido para acelerar mudanças e garantir que o esporte seja um espaço onde todas as mulheres e meninas se sintam pertencentes - disse Annamarie Phelps, presidente da Secretaria do IWG no Reino Unido e copresidente do Comitê Executivo Global.

— Essa parceria representa uma oportunidade estratégica para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) ampliar o trabalho desenvolvido por meio da área Mulher no Esporte. A atuação do COB no IWG fortalece a troca de experiências em uma rede global que se consolida a partir dos fóruns realizados a cada quatro anos. Ao assumir a Secretaria do IWG até 2030, passamos a coordenar as ações globais da entidade, o que nos permite aprofundar de forma contínua o debate sobre equidade de gênero no esporte no Brasil e nas Américas - disse a medalhista olímpica e vice-presidente do COB, Yane Marques, que atuará como copresidente.

O COB iniciará oficialmente seu mandato de quatro anos após a realização da 9ª Cúpula Global do IWG, programada para julho de 2026, em Birmingham, no Reino Unido.

O que é o IWG

O International Working Group (IWG) on Women & Sport é uma rede mundial dedicada ao avanço da equidade e da igualdade de gênero no esporte e na atividade física, que tem como objetivo conectar governos, agências globais e organizações esportivas para compartilhar conhecimentos e promover mudanças estruturais.

