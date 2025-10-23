Nesta quinta-feira (23), o Lance! transmite ao vivo e com imagens os playoffs do eBrasileirão de Rocket League. A primeira partida, entre Corinthians e Cruzeiro, tem início às 18h30 (de Brasília). ➡️Veja a transmissão ao vivo e com imagens no Lance!

Confira os confrontos de hoje:

c1: Cruzeiro x Corinthians - 18h30 c2: Flamengo x Mirassol - 19h30 c3: Grêmio x Red Bull Bragantino - 20h30 c4: Bahia x Botafogo - 21h30 c5: Vencedor c1 x Vencedor c2 - 22h30 c6: Vencedor c4 x Vencedor c5 - 23h30

O eBrasileirão

O eBrasileirão volta depois de um ano de pausa, com representantes dos 20 clubes da Série A. O campeonato é aberto a jogadores profissionais e amadores e conta com disputas de eFootball e Rocket League, novidade desta edição. A premiação total é superior a R$ 100 mil.

A realização das competições voltou a pauta na nova gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo presidente Samir Xaud. Segundo ele, os e-Sports aproximam as gerações mais novas.

— Ao investir no universo dos esportes eletrônicos, ampliamos nossa presença junto às novas gerações e fortalecemos a ligação entre futebol e tecnologia, sempre com o objetivo de valorizar atletas e torcedores — afirmou Samir Xaud.

eBrasileirão chega a sua nona edição (Foto: Divulgação)

Em dezembro, a Federação Internacional realizará o FIFAe Finals 2025, na Arábia Saudita. As seleções de mais de 90 países serão reunidas em disputas de eFootball e Rocket League.

