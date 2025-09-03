Tragédia no Pará: goleiro de futsal amador morre em torneio

Na última terça-feira (2), um fato triste aconteceu em um torneio de futsal amador disputado em Augusto Corrêa, município do nordeste do Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o goleiro Edson Sousa, também conhecido como Pixé, defender um pênalti, caminhar até um companheiro e, então, cair desacordado na quadra.

Após a queda, Edson recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda na quadra. Logo após, foi levado ao São Miguel, hospital local. Lá, foi constatada sua morte, sem causa divulgada. Veja o vídeo que registra o momento da queda do goleiro:

A partida, que acontecia no ginásio Zezinho de Freitas, fazia parte dos jogos da Semana da Pátria de 2025 de Augusto Corrêa.

Posicionamento da organização após morte do goleiro

Com o falecimento do goleiro, a prefeitura do município de Augusto Corrêa emitiu um comunicado suspendendo os jogos que estavam programados para o dia do acontecimento, terça-feira (2) . Confira na íntegra:

“Avisamos que em virtude do falecimento de ontem (02/09) do jogador EDSON que disputava no time SINDMOTO na Semana da Pátria 2025, os jogos de hoje (03/09) estão suspensos. Os jogos da terceira rodada acontecerão dia 04/09 (quinta-feira). Agradecemos a compreensão e desejamos forças ao time por essa perda."

A Federação de Futsal do Pará (FEFUSPA) também se pronunciou sobre o ocorrido, com uma nota de pesar, lamentando a morte do goleiro Edson e destacando a pessoa que ele foi tanto dentro quanto fora das quadras. Confira:

"Com imenso pesar recebemos a notícia do falecimento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Antônio Edson deixa um legado de inspiração e paixão pelo futsal.

FEDERAÇÃO DE FUTSAL DO PARÁ - FEFUSPA"