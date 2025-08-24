Brasil é tricampeão do Torneio Internacional de Futsal

Pela terceira vez seguida, a Seleção Brasileira de Futsal Feminino sagrou-se campeã do Torneio Internacional de Futsal, sediado em Xanxerê (SC). O título do Brasil veio após uma vitória por 2 a 0 sobre a Colômbia na final deste domingo (24), na Arena Ivo Sguissardi, coroando uma campanha perfeita e sem derrotas.

Brasil é campeçao do Torneio Internacional de Futsal (Foto: Nelson Terme / CBF)

Ainda na primeira etapa, a Colômbia esboçou uma tentativa de resposta, mas foi incapaz de ameaçar a meta brasileira com chances reais. No retorno do intervalo, o confronto se tornou mais aberto, com as colombianas adotando uma postura mais ofensiva. Contudo, a superioridade técnica do Brasil continuou evidente, com a seleção mantendo a pressão alta e acuando o time adversário. O triunfo foi sacramentado em um lance de genialidade, protagonizado pelas melhores jogadoras do mundo: Amandinha serviu Emily, que não perdoou e mandou para o fundo da rede, fechando o placar em 2 a 0 e garantindo o título.

O apito final confirmou não apenas a vitória, mas a consolidação de uma equipe dominante e talentosa. O título em Xanxerê adiciona mais um troféu à vitoriosa galeria da Seleção Brasileira de Futsal Feminino e reforça o status do Brasil como a maior potência da modalidade no cenário mundial.

Brasil enfrentou seleções de diversos continentes no torneio de futsal

O treinador comentou sobre enfrentar equipes de diferentes continentes antes do início do campeonato:

— Enfrentar as seleções de outros continentes é uma oportunidade de enfrentar dificuldades diferentes para que a gente possa tentar resolver. Porque o jogo de futsal é um jogo cheio de problemas que temos que ter competência dentro da quadra. Fora da quadra, nós da comissão técnica, damos os caminhos para que as atletas brilhem no contexto do jogo — quanto ao primeiro adversário, Sabóia já antecipou sua análise:

— Eu acredito que a Guatemala seja um adversário que vai tentar marcar a gente numa linha mais baixa. Então a gente tem que ter intensidade no jogo, entender o tipo de marcação do adversário para a gente sobrepor qualquer tipo de defesa que o adversário se encontre.