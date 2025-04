Luka Doncic, do Lakers, chora no retorno a Dallas; veja o vídeo

Em seu primeiro reencontro com a torcida do Dallas Mavericks, Luka Doncic caiu em lágrimas durante um vídeo de agradecimento do seu ex-time, antes do início da partida. O esloveno, que atualmente defende as cores do Los Angeles Lakers, foi envolvido em uma troca com o pivô Anthony Davis, no início de fevereiro. Confira o vídeo abaixo:

Este não é o primeiro duelo entre as equipes, após a troca de Doncic e Davis. Em 26 de fevereiro, o Lakers recebeu o Mavs e venceu por 107 a 99, no Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Onde assistir a Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

O confronto entre Lakers e Mavericks está marcado para às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming) e NBA League Pass (site da liga).

O confronto vale muita coisa para a equipe de Los Angeles, que precisa vencer para se manter entre as três primeiras posições da Conferência Oeste. O Mavs, por sua vez, está em décimo lugar e sua única chance de passar para os playoffs será por meio do play-in.