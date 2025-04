Rafael Nadal espera segundo filho com Mery Perelló, diz revista

O tenista Rafael Nadal e a esposa Mery Perelló estão esperando um segundo filho segundo informações da "Revista Semana". O casal já tem o filho Rafa, de dois anos e meio de idade. Segundo a revista, o casal vive um momento doce na relação. Os parentes mais próximos do casal já sabiam da gravidez.

Nadal e Mery Perelló estão casados desde outubro de 2019. Nadal teve o primeiro filho nos últimos anos de carreira, ele está aposentado das quadras desde 2024.

Tenista se aposentou em outubro

Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria aos 38 anos, em outubro de 2024. O espanhol convivia com lesões crônicas há anos, e se despediu do esporte no final da Copa Davis de 2024.

Nadal fez sua estreia nos profissionais em 2002 com apenas 15 anos. O primeiro título de simples aconteceu dpos anos depois, no ATP de Sopot, na Polônia, ao superar o argentino José Acasuso na decisão.

Desde então, o Touro Miúra construiu um legado intocável, protagonizando rivalidades e sendo parte do trio dominante de sua geração, ao lado de Novak Djokovic e Roger Federer. Em sua trajetória, conquistou 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 no saibro de Roland Garros, na França, no que era sua especialidade.

— A verdade é que tenho vivido anos difíceis, especialmente os últimos dois. Não consegui jogar tênis sem sofrer com limitações. É uma decisão difícil, que me demandou certo tempo, mas tudo tem um início e um fim — comunicou o atleta em redes sociais.

Principais títulos de Rafael Nadal

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017 e 2019)

Wimbledon: 2 (2008 e 2010)

Australian Open: 2 (2009 e 2022)

Olimpíadas: 1 (2008)

Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011 e 2019)

Troféus: 92

Vitórias: 1080

Derrotas: 227

Aproveitamento: 82,6%