COB anuncia parceria com a Adidas; veja os detalhes

A Adidas firmou um contrato de patrocínio com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) para fornecer vestuário aos atletas a partir de 2026. A marca de artigos esportivos substituirá a chinesa Peak e a Riachuelo, que vestiram os atletas durante os Jogos Olímpicos de Paris. O contrato está assegurado até de Los Angeles 2028.

O acordo entre a Adidas e o COB inclui o fornecimento de roupas para pódio, passeios, viagens e também para as cerimônias de abertura e encerramento, entre outros eventos. A estreia da nova parceria será nos Jogos de Inverno, programados para fevereiro de 2026 em Milão e Cortina, na Itália. O contrato está assegurado até os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Curiosamente, a Adidas já havia vestido a equipe brasileira nos Jogos de 1984, que também ocorreram em LA.

Nesta segunda-feira (12), a Adidas realizou seu Brand Day, contando com a presença do presidente do COB, Marco La Porta, que esteve acompanhado de algumas estrelas patrocinadas pela marca, como Rebeca Andrade, Kaká e Gabriel Araújo, da natação paralímpica.

- Representa muito. Queria uma marca grande, começou a conversa e houve uma sinergia muito grande. A gente vai juntos fazer acontecer. É uma honra enorme e tenho certeza que será uma parceria longa - declarou Marco La Porta, ao "Uol".