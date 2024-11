Dominante. Não há outro termo para se referir a temporada do Cavs. Diante do Boston Celtics, nesta terça-feira (19), o Cleveland Cavaliers pode alcançar um feito histórico na NBA. As equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa NBA.

O começo de temporada da franquia é avassalador. Com 15 vitórias consecutivas, o Cavs ainda não sabe o que é perder na temporada 2024/25 da liga. Neste momento, a equipe possui a segunda maior sequência invicta na história da NBA, ao lado do Houston Rockets de 1993/94 e do Washington Capitols de 1948/49. No entanto, diante do Boston Celtics, os Cavaliers podem se isolar na segunda colocação, ficando atrás apenas do Golden State Warriors de 2015/16, que obteve 24 vitórias consecutivas.

Cavs x Celtics: duelo de favoritos ao título

Antes de começar a temporada da NBA, o Boston Celtics despontava como grande favorito ao bicampeonato da liga — a equipe manteve todas as principais peças do elenco. Mas, com um início de campanha impressionante, a equipe celta ganhou a concorrência do Cavs, atual líder da Conferência Leste, seguido justamente pelo time de Jayson Tatum.

Cleveland Cavaliers e Boston Celtics se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h (de Brasília). O confronto acontecerá Rocket Mortgage FieldHouse, casa do Cavs.