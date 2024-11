Árbitros da NBA admitem erro grave em jogo entre Hornets e Bucks

Os árbitros que comandaram o duelo entre Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, pela NBA, no último sábado (16), admitiram que um erro capital decidiu o resultado da partida. O lance aconteceu já na reta final do confronto e envolveu Giannis Antetokounmpo e LaMelo Ball.

O Bucks estava a frente no marcador, por 114 a 113. Na sequência, os juízes entenderam que houve um contato irregular de Antetokounmpo em LaMelo, o que configurava falta. O armado do Hornets converteu os dois lances livres e virou o resultado para a equipe. No entanto, após o final da partida, os juízes reconheceram o erro e afirmaram que, de fato, o jogador de Charlotte tropeça sozinho.

— Durante o jogo ao vivo, chamamos de contato ilegal de perna a perna. Durante a revisão pós-jogo, quando olhamos para a jogada, não houve contato ilegal na jogada — disse Curtis Blair, chefe de arbitragem da partida.

Não houve a possibilidade de revisão da jogada por parte do Milwaukee Bucks, uma vez que a equipe já tinha zerado as solicitações. Após a partida, o técnico Doc Rivers criticou o corpo de arbitragem.

— São dois jogos seguidos em que, na jogada final, há uma decisão errada. LaMelo caiu, simplesmente caiu. Ninguém estava perto, ele escorregou sozinho. Em Detroit tivemos sorte porque (Holland) errou os dois lances livres. Esta noite, LaMelo Ball converteu os lances livres e claramente não houve falta. Não dá para adivinhar o fim da partida — disse o comandante do Bucks.

LaMelo Ball durante jogo entre Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, na NBA (Foto: David Jensen/AFP)

O próximo confronto do Milwaukee Bucks será nesta segunda-feira (18), contra o Houston Rockets, às 22h (de Brasília). Já o Charlotte Hornets volta à quadra na terça-feira (19), contra o Brooklyn Nets, às 21h30.