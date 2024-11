Morre Bob Love, lenda do Chicago Bulls e da NBA

Lenda do Chicago Bulls nos anos 70, Bob Love morreu aos 81 anos na última segunda-feira (18). Segundo comunicado oficial da NBA, o ex-ala lutava contra um câncer, mas não resistiu. Um dos grandes nomes da equipe, o craque apelidado de Butterbean tem sua camisa 10 aposentada pela franquia de Illinois.

O Bulls publicou, nas redes sociais, uma nota em que lamenta a morte de Love. “Bob foi uma verdadeira lenda e um membro amado pela nossa família. Durante as suas memoráveis nove temporadas com o Bulls, Bob foi três vezes All-Star, um defensor muito tenaz”, diz um trecho da nota publicada pela equipe.

Em nota, o Chicago Bulls também destaca a importância do antigo ala, que vai muito além dos seus feitos dentro de quadra. Bob Love também teve um grande impacto fora dela, com suas ações em causas sociais.

- Com sua camisa de número 10 pendurada nas vigas do United Center, suas conquistas na quadra estão para sempre gravadas na história, mas o impacto de Bob transcendeu o basquete. Ele se tornou uma figura inspiradora e um embaixador apaixonado da comunidade para os Bulls, dedicando-se a causas de caridade e elevando inúmeras vidas com seus discursos motivacionais. Somos profundamente gratos por suas contribuições duradouras e legado dentro e fora da quadra em Chicago. Nossas mais profundas condolências vão para sua esposa, Emily, sua família e seus muitos amigos - completou o Bulls, no comunicado.

Além de Chicago, Love também passou por outras franquias da NBA. O ex-ala defendeu o Sacramento Kings e o Milwaukee Bucks, antes de iniciar a trajetória no Bulls. Após deixar a franquia, passou por Brooklyn Nets e Seattle Supersonics, onde se aposentou.

Por fim, a NBA informou que vai publicar posteriormente informações sobre velório e sepultamento do ex-jogador.

