Itália e Colômbia vencem por goleada: veja os resultados do dia da Kings World Cup
Nesta segunda-feira (5), a Trident Arena, em São Paulo, foi palco de dois jogos
O terceiro dia da Kings World Cup, nesta segunda-feira (5), reservou dois jogos da segunda rodada da fase de grupos da competição, que acontece na Trident Arena, em São Paulo. O primeiro foi entre Polônia e Itália, pelo Grupo C, e o segundo foi Colômbia e Holanda, válido pelo Grupo A.
Na primeira partida, a Itália, segura e eficaz nos momentos finais, aplicou uma goleada de 7 a 3. Durante o confronto, a Polônia desperdiçou um pênalti do presidente e um shootout, não tendo gás para uma reação.
Como coincidência, o segundo jogo terminou com placar parecido ao do primeiro confronto. A Colômbia, imponente desde o início, venceu a Holanda por 7 a 2.
Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?
A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
