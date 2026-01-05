menu hamburguer
Mais Esportes

Itália e Colômbia vencem por goleada: veja os resultados do dia da Kings World Cup

Nesta segunda-feira (5), a Trident Arena, em São Paulo, foi palco de dois jogos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/01/2026
20:46
Kings League - Trident Arena, em Guarulhos
Kings League - Trident Arena, em Guarulhos (Foto: Divulgação)
  Matéria
  • Mais Notícias

O terceiro dia da Kings World Cup, nesta segunda-feira (5), reservou dois jogos da segunda rodada da fase de grupos da competição, que acontece na Trident Arena, em São Paulo. O primeiro foi entre Polônia e Itália, pelo Grupo C, e o segundo foi Colômbia e Holanda, válido pelo Grupo A.

Na primeira partida, a Itália, segura e eficaz nos momentos finais, aplicou uma goleada de 7 a 3. Durante o confronto, a Polônia desperdiçou um pênalti do presidente e um shootout, não tendo gás para uma reação.

Como coincidência, o segundo jogo terminou com placar parecido ao do primeiro confronto. A Colômbia, imponente desde o início, venceu a Holanda por 7 a 2.

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!

Fase de Grupos

  • 8/1 - Catar x Brasil - 19h
  • 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
    Semifinais
  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Brasil perde para a Espanha na Kings World Cup (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
