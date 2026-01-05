O terceiro dia da Kings World Cup, nesta segunda-feira (5), reservou dois jogos da segunda rodada da fase de grupos da competição, que acontece na Trident Arena, em São Paulo. O primeiro foi entre Polônia e Itália, pelo Grupo C, e o segundo foi Colômbia e Holanda, válido pelo Grupo A.

continua após a publicidade

➡️ Treinador brasileiro quer levar Arábia Saudita à final da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na primeira partida, a Itália, segura e eficaz nos momentos finais, aplicou uma goleada de 7 a 3. Durante o confronto, a Polônia desperdiçou um pênalti do presidente e um shootout, não tendo gás para uma reação.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como coincidência, o segundo jogo terminou com placar parecido ao do primeiro confronto. A Colômbia, imponente desde o início, venceu a Holanda por 7 a 2.

continua após a publicidade

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

Brasil perde para a Espanha na Kings World Cup (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

➡️ Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup