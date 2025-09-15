Desde que saiu do Houston Texans, em 2020, DeAndre Hopkins segue buscando reencontrar seu espaço na NFL. Atualmente como Wide Receiver do Baltimore Ravens, o jogador não é apenas conhecido pelo talento dentro de campo, mas também pela história de superação que o moldou.

Hopkins nasceu em 6 de junho de 1992, na Carolina do Sul. Seu pai, Harris Steve Hopkins, morreu quando DeAndre tinha apenas seis meses, vítima de um acidente de carro. Com isso, a estrela da NFL foi criada pela mãe, Sabrina Greenlee, sozinho, junto com três irmãos.

Quando criança, DeAndre Hopkins era conhecido como “Nuk”, apelido que ganhou por utilizar chupetas infantis da marca Nuk. Ele cresceu em uma comunidade simples, onde s mãe fazia o que podia para sustentar a família, muitas vezes trabalhando duro e enfrentando dificuldades financeiras.

En 2002, Sabrina Greenlee sofreu um ataque. Uma mulher com ciúme do então relacionamento da mãe da estrela da NFL jogou uma mistura de ácido o rosto de Sabrina. O ataque a deixou com queimaduras graves no rosto, pescoço e costas e ela foi colocada em coma induzido por um mês, segundo a ESPN. Após tratamentos, permaneceu com visão comprometida até ficar completamente cega.

Esse episódio marcou profundamente a vida de DeAndre Hopkins, que tinha apenas 10 anos de idade.

A tradição do touchdown na NFL e a ligação com a mãe

Mesmo cega, Sabrina Greenlee sempre foi a maior torcedora de DeAndre Hopkins. No ensino médio e em Clemson e ele já havia começado uma tradição com a mãe: sempre que fazia um TD, buscava ela na torcida e entregava a bola. Sempre foi uma maneira de incluí-la naquela vitória, honrar sua presença, mesmo que ela não possa ver o lance acontecer. E isso ficou ainda mais em evidência quando ele entrou na NFL para jogar pelos Texans.

Essa tradição seguiu por toda a carreira de Hopkins na NFL. Nos Texans, Cardinals, Titans, Chiefs, e agora nos Ravens. No último domingo, contra os Browns, o WR fez a mesma celebração. No vestiário pós-jogo comentou sobre o que o motivava de verdade:

- Isso não me motiva em nada. O que me motiva é minha mãe ser cega, meu pai ter morrido quando eu tinha seis meses. Coisas reais da vida, afirmou o jogador da NFL, após perguntarem se as redes sociais o motivam

DeAndre Hopkins não esquece as dificuldades. Ele mesmo afirma que a força de sua mãe foi crucial para sua formação, para sua ética de trabalho, para sua resiliência. E sempre enfatizou que ela é quem o motiva a não criar desculpas, mesmo quando há adversidades na NFL.

Na temporada atual da NFL jogando pelo Baltimore Ravens, Hopkins já acumula 99 jardas e 2 touchdowns. E se depender dele, sua mãe ainda vai celebrar muitos pontos na arquibancada.