Após pedir troca, Jimmy Butler é suspenso por sete jogos

Após fazer declarações polêmicas sobre o Mimai Heat em entrevista, Jimmy Butler foi suspenso por sete jogos e avisou que vão tentar negociá-lo. O ala desabafou sentir falta da alergia de estar em quadra e acrescentou que provavelmente não encontraria essa sensação na franquia atual.

— Por meio de suas ações e declarações, Jimmy Butler mostrou que não quer mais fazer parte desta equipe. Ele e seus representantes indicaram que desejam a troca, portanto, ouviremos as ofertas. — afirmou o Heat em uma postagem no “X”.

O que levou Jimmy Butler a tomar essa decisão?

Um dos principais fatores foi uma cobrança dos executivos do Heat, que teriam falado que ele não deu o seu máximo na vitória do Miami contra o New Orleans Pelicans, na quarta-feira (1º), segundo a “ESPN”. Este foi o primeiro jogo em 13 dias de Butler, após ficar fora por uma doença. Nesta partida, Jimmy acertou apenas cinco de 25 arremessos e marcou nove pontos no jogo.

Além disso, o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, não utilizou Butler nos últimos períodos de nenhuma partida na semana. Mesmo com a má fase, Jimmy disse que vai competir de qualquer maneira.

— Eu vou competir de qualquer maneira; seja marcando nove ou 29 pontos, eu vou competir. Você não pode dizer que não estou dando meu máximo. Pode até parecer isso porque meu volume está baixo e não estou arremessando tanto, mas (você não pode dizer) que não estou dando meu máximo — desabafou Jimmy Butler.

Butler irá perder cerca de R$ 2 milhões por jogo durante a suspensão, o que significariam R$ 14,5 milhões no total. O jogador está em seu último ano de contrato com o Miami Heat. Antes de começar a temporada, a imprensa local afirmou que o time da Flórida havia decidido não oferecer uma renovação para o jogador, que tem uma opção unilateral de estender seu contrato por mais um ano.