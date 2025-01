Stephen Curry brilhou na vitória do Golden State Warriors sobre o Philadelphia 76ers, na madrugada desta sexta-feira (3). O armador terminou a noite com 100% de acertos nas bolas de três e alcançou a maior sequência na carreira.

continua após a publicidade

Foram oito tentativas no total e oito acertos. Curry terminou a partida com 30 pontos, seis rebotes e dez assistências, sendo o principal nome no triunfo por 139 a 105. Foi a primeira vez que o astro acertou mais de seis arremessos de três sem ter nenhum erro.

➡️ NBA elege cinco equipes para ficar de olho em 2025; veja quais são

➡️ Jimmy Butler pede para ser trocado pelo Miami Heat: ‘Recuperar minha alegria’

Além disso, foi o primeiro jogador a registrar 30 pontos ou mais, 10 assistências ou mais e oito bolas de três ou mais acertando 100% das tentativas.

continua após a publicidade

Já era possível imaginar de que Curry teria uma noite de brilho. Quando a partida foi para o intervalo, ele já registrava 24 pontos, com seis acertos nos arremessos de três. Logo no início do quarto foram três cestas de três consecutivas. O armador deixou o jogo antes do final com a vitória do Warriors já garantida.

➡️ Stephen Curry lamenta fase dos Warriors na NBA: ‘Estamos bem medíocres’

Stephen Curry pelo Warriors, na madrugada desta sexta-feira (Foto: EZRA SHAW / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ainda em termos estatísticos foi o sexto duelo em que o jogador marca mais de 30 pontos na temporada 2024/25 da NBA. Além disso, acumula médias de 22,3 pontos, 4.8 rebotes e 6,5 assistências por noite.

continua após a publicidade

O Warriors é o décimo colocado na Conferência Oeste da NBA com um recorde de 17 vitórias e 16 derrotas até aqui. A franquia volta às quadras neste sábado (4), contra o Memphis Grizzlies, em San Francisco, a partir das 22h30 (horário de Brasília).