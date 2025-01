Após 40 dias ser anunciado como novo reforço do Barcelona, Raulzinho está de saída da equipe. As partes optaram, na última quinta-feira (2), por rescindir o contrato após o brasileiro sofrer a segunda lesão muscular. O acordo iria até o dia 30 de junho deste ano.

continua após a publicidade

— Raul Neto vai deixar o Barça depois de o clube e o jogador terem chegado a um acordo para rescindir o seu contrato, que em teoria vigorava até 30 de junho de 2025. Isto aconteceu na sequência da série de azar do internacional brasileiro com lesões. No dia 27 de dezembro, no jogo contra o Estrela Vermelha, Neto sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda que o manterá afastado por cerca de 3 meses.

O FC Barcelona gostaria de destacar o profissionalismo de Raul Neto e a sua capacidade de adaptação durante a sua passagem pelo Clube e deseja-lhe tudo de melhor no futuro dentro e fora de campo. A equipa médica do clube também ofereceu ajuda ao jogador durante a recuperação da lesão — afirmou o clube catalão, em comunicado.

continua após a publicidade

➡️ Stephen Curry alcançou maior sequência de arremessos de 3 pontos de sua carreira

➡️ NBA elege cinco equipes para ficar de olho em 2025; veja quais são

Raulzinho com a Seleção Brasileira de Basquete masculino (Foto: Divulgação / CBB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Duas lesões e minutos em quadra; a passagem de Raulzinho pelo Barça

O acerto entre o jogador e o time espanhol aconteceu em novembro. A chegada do armador buscava substituir Nico Laprovittola, que sofreu uma grave lesão. Raulzinho estreou logo no clássico contra o Real Madrid, onde ficou cerca de três minutos em quadra. Mesmo com pouco tempo de atuação, teve um problema muscular que o deixou fora por um mês. Ao retornar, contra o Estrela Vermelha (SER), sofreu uma nova lesão após poucos minutos na partida.

Mesmo após rescindir, Raulzinho vai continuar o tratamento da lesão nas estruturas do Barcelona. Ainda não há uma definição acerca do futuro do atleta após se recuperar do problema.