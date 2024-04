Chefe da Ferrari se irrita com perguntas sobre Hamilton em 2025: ‘Mesma pergunta toda semana’

Ferrari vai trocar Carlos Sainz por Lewis Hamilton em 2025 (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/04/2024 - 19:22 • Mugello (ITA)

Frédéric Vasseur já está farto de receber perguntas sobre Lewis Hamilton e Carlos Sainz em todos os fins de semana da Fórmula 1. A gota d’água foi no GP do Japão, depois de o piloto espanhol ter mais uma grande atuação para garantir o terceiro pódio em três corridas na temporada 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes mesmo de a campanha ter início, a Ferrari confirmou que Hamilton vai ser o substituto de Sainz na F1 em 2025. Porém, desde que a temporada começou, o #55 mostrou um trabalho dos mais interessantes, venceu o GP da Austrália e foi ao pódio nas etapas no Bahrein e no Japão. Carlos não correu na Arábia Saudita pois sofreu com uma apendicite e teve de passar por cirurgia.

➡️ Patrick Mahomes reage a vídeo de jogador da NBA: ‘MVP’

A boa fase vivida pelo espanhol levanta o questionamento se a Ferrari fez bem em dispensá-lo de forma tão precoce e essa questão foi levantada após a etapa em Suzuka. O repórter começou questionando se “em uma realidade alternativa, onde ainda não teria contratado Hamilton…”, porém Vasseur sequer o deixou terminar a pergunta.

- Temos a mesma pergunta todo fim de semana. Copie e cole minha resposta da semana passada - apontou o chefe da Ferrari.

(Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

➡️ Andretti ignora rejeição e inaugura instalação em Silverstone

Apesar de estar quatro pontos atrás de Charles Leclerc na classificação do Mundial de Pilotos — 59 contra 55 —, Sainz está fazendo uma temporada melhor que a do companheiro monegasco. A diferença na tabela é por causa da ausência no GP da Arábia Saudita. Além de ter dois pilotos entregando bons resultados, a Ferrari também vive boa fase e é a segunda colocada no Mundial de Construtores com 120 pontos — por causa dos seis pontos somados por Oliver Bearman em Jedá.

A Fórmula 1 volta a acelerar entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.