Mais Esportes

Brasil conquista título da Copa Latina com vitória sobre o Uruguai

Brasil vence Uruguai em torneio preparatório para AmeriCup

Brasil vence Uruguai e conquista título da Copa Latina (Foto: Reprodução / Instagram)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Captura de Tela 2023-11-29 às 1 (10)
Marcelo Velloso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite desta segunda-feira (19), a seleção brasileira de basquete venceu o Uruguai por 86 a 77 na Arena Roberto Durán, no Panamá, e faturou o título da Copa Latina, torneio amistoso que também contou com Panamá e Argentina.

Brasil vence Uruguai e conquista título da Copa Latina (Foto: Reprodução / Instagram)

O destaque da partida foi Yago Mateus, autor de 16 pontos, seguido por Bruno Caboclo (15), Lucas Dias (12) e Vitor Benite (11). O time brasileiro se mostrou intenso na defesa e eficiente no ataque, controlando o ritmo principalmente no segundo tempo.

A seleção agora volta suas atenções para a Americup 2025, que começa no próximo 23 de agosto, justamente contra o Uruguai. O grupo do Brasil inclui também Estados Unidos, que não vai com a equipe principal, e Bahamas, exigindo atenção máxima do time brasileiro para avançar na competição.

O que é a AmeriCup de basquete?

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

Veja os convocados do Brasil para a AmeriCup

Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou os jogadores convocados do Brasil para a disputa da AmeriCup de basquete. Foram 16 atletas convocados, sendo que 12 viajam para a Nicarágua. Gui Santos e Didi não foram convocados. O torneio acontece entre 22 e 31 de agosto e é o primeiro do ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Gui Santos e Didi conversaram previamente com a Confederação Brasileira de Basquete e pediram dispensa da disputa por motivos pessoais não divulgados.

Caio Pacheco - Coruña-ESP
Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
Alexey Borges - Flamengo
Georginho de Paula - SESI Franca
Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
Reynan Gabriel - Pinheiros
Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
Gui Deodato - Flamengo
Kevin Crescenzi - Brasília
Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR
Mãozinha Pereira - Free Agent

