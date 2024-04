Medvedev vai à loucura com a arbitragem em Monte Carlo

Russo é acalmado por árbitro (Foto: Reprodução Tennis TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 13:21 • Monte Carlo (MC) • Atualizada em 10/04/2024 - 14:47

O russo Daniil Medvdev, quarto da ATP, perdeu a cabeça durante o segundo set da partida diante do francês Gael Monfils, realizada na manhã desta quarta-feira (10), pela segunda rodada do Masters de Monte Carlo. Medvedev brigou e pressionou o árbitro de linha após pedir revisão de duas chamadas.

Durante a disputa do quarto game do segundo set, Medvedev interrompeu um ponto após acertar um forehand para solicitar ao árbitro de cadeira, o sueco Mohamed Layhani, a revisão de uma bola de Monfils que foi boa e perdeu o ponto.

Na sequência, o russo pediu outra revisão de bola de Monfils, não considerada fora pelo mesmo juiz de linha e desta vez Layhani revisou a bola do francês como fora, dando o ponto ao russo, que irritado estava, mais irritado ficou. Medvedev gritou com o juiz de linha e começou a ser vaiado. Layhani, principal autoridade em quadra, pediu calma ao tenista, que cometeu dupla-falta e acabou perdendo o game ao ser quebrado.

O público, que já estava em sua maioria apoiando Monfils desde o início, começou a vaiar o russo quando a confusão começou e a cada reclamação de Medvedev mais vaias acontecem.

No intervalo do quinto game, Medvedev perdeu a cabeça argumentando com Layhani e gritou com o árbitro. O sueco tentou contemporizar a situação, o que irritou o tenista.

— O que é fora, é fora! — disse o russo.

Medvedev conquistou a devolução da quebra no 7º game e olhou para o público em provocação.

O jogo seguiu tenso por parte do tenista natural de Moscou, que fechou a partida com vitória com placar de 6/2 6/4 em 1h30 de partida. Em termos estatísticos, Medvedev fechou a partida com quatro duplas-faltas, duas delas cometidas no game da confusão de marcação, cometeu um total de 11 erros não-forçados e disparou o mesmo número de bolas vencedoras. Mais agressivo em quadra, Monfils disparou 17 bolas vencedoras, converteu os dois aces do jogo e cometeu 25 erros não-forçados.

