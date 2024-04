Definido! Confira os times que jogarão a NFL no Brasil

NFL terá duelo em São Paulo (Foto: Douglas Matsunaga / NFL Brasil)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 17:24 • São Paulo (SP)

O Philadelphia Eagles, que já havia sido previamente anunciado para disputar a NFL no Brasil, na Neo Química Arena, abrirá a temporada 2024/2025 contra o Green Bay Packers.

A partida ocorrerá no estádio do Corinthians, no dia 6 de setembro, e marca a primeira partida da liga estadunidense em solo sul-americano.

A oficialização do duelo foi realizada pelo vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier, na manhã desta quarta-feira (10). Em meio ao anúncio, o representante demonstrou ansiedade para trazer o espetáculo deste esporte para o Brasil.

- Estamos muito animados de estar aqui hoje. Enquanto visamos transformar a NFL em um esporte global, vemos um crescimento na audiência das nossas partidas, principalmente nos mais jovens. O ano de 2024 é um momento único da história da NFL e no crescimento da liga mundialmente - contou Gerrit Meier.

PERFIL DAS EQUIPES!

O Green Bay Packers é tetracampeão do Super Bowl e tenta voltar ao caminho do título, que não vem desde 2010. Enquanto isso, o Philadelphia Eagles, apesar de ter alcançado quatro finais da NFL, só possui uma conquista de Super Bowl na sua história inteira.

Packers e Eagles jogam partida da NFL no Brasil, na Neo Química Arena(Foto: Divulgação / NFL Brasil)

CALENDÁRIO FORA DOS ESTADOS UNIDOS!

O confronto do Brasil não é o único fora dos Estados Unidos nesta temporada. Outros três duelos estão marcados para acontecer. Na Alemanha, em pleno estádio do Bayern de Munique, o Carolina Panthers entrará em ação contra adversário que ainda será anunciado. Na Inglaterra, Chicago Bears e Minnesota Vikings jogam no estádio do Tottenham, enquanto o Jacksonville Jaguars disputa duelo em Wembley contra oponente que ainda será definido.