Andretti ignora rejeição e inaugura instalação em Silverstone

Fábrica da Andretti em Silverstone (Foto: Divulgação/Andretti)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/04/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro (RJ)

A Andretti deu de ombros para a rejeição e segue trabalhando no projeto de entrar na Fórmula 1. A equipe norte-americana anunciou nesta quarta-feira (10) a inauguração de uma instalação em Silverstone Park, no Reino Unido.

Na visão da F1, a entrada da Andretti não traria mais-valia para o campeonato até 2027. A partir de 2028, porém, caso a GM, por meio da Cadillac, de fato concretize o plano de fabricar um motor próprio, a decisão pode mudar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Não acreditamos que a candidata tenha mostrado que agregaria valor ao campeonato. Nós olharíamos de forma diferente para uma tentativa de entrada no Mundial de 2028, com uma unidade de potência da GM, seja como uma equipe de fábrica ou cliente da GM —

— Juntamente com a força de trabalho existente da Andretti Cadillac UK de aproximadamente 80 pessoas, tivemos a honra de inaugurar hoje esta nova casa britânica para uma mais ampla família Andretti. O novo edifício de 48 mil pés², é um marco para a Andretti Global. É uma propriedade independente com a possibilidade de ampliar as atividades à medida que a situação evolui. O espaço flexível abrigará instalações de fabricação, incluindo oficinas de patentes, modelos e máquinas, administrativo, eletrônica, pesquisa e desenvolvimento e instalações adicionais para escritórios e reuniões. Este novo espaço continuará a trabalhar lado a lado com a unidade principal da Andretti, em Indiana, e com as nossas instalações da Fórmula E, em Banbury, e será um local colaborativo para nossa família global de equipes de corrida — apontou.

We are proud to announce the opening of a new facility at Silverstone Park, UK.



This new 48,000 square foot building is an important milestone for Andretti Global, as we embark on the next stage of our preparations to enter the FIA Formula One World Championship — Andretti Global (@AndrettiGlobal) April 10, 2024

(Foto: Divulgação)

Mesmo com a rejeição, a equipe alega que ter uma base na Europa é uma boa maneira de atrair talentos para a elite do automobilismo.

— Até o momento, o projeto F1 foi dividido com operações em Silverstone, Indiana e no Centro Técnico da GM, na Carolina do Norte. Nossos preparativos começaram há algum tempo, com foco em atividades criticas, como a montagem da equipe-chave, e foco em atividades de longo prazo, incluindo projetos aerodinâmico, mecânico e a dinâmica de veículos. A nova instalação será concluída em fases, conforme as necessidades comerciais e esportivas e as necessidades da força de trabalho. Embora estejamos construindo uma equipe de trabalho americana, ter uma base na Europa é uma ótima maneira de atrair os melhores talentos da F1 e instalar maquinário de última geração — finalizou.