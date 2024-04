Patrick Mahomes é o atual campeão da NFL (Foto: Al Bello / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/04/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogador de futebol americano, Patrick Mahomes, elegeu em publicação na última terça-feira (9), o MVP da NBA nesta temporada. Para ele, Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks é quem mais merece a honraria.

Em suas redes sociais, o quarterback do Kansas Chiefs repostou um vídeo do Mavs onde mostra uma linda de três pontos por parte do esloveno. No texto, Mahomes apenas escreveu “MVP”.

O astro teve uma atuação de gala diante do Charlotte Hornets, anotando 39 pontos. Além disso, também contribuiu com 12 rebotes e 10 assistências no jogo em que a franquia do Texas venceu por 130 a 104.

Apesar disso, o momento de Doncic não se restringe a esta partida. O atleta acumula, na atual temporada, médias de 33.9 pontos, 9.2 rebotes e 9.8 assistências por jogo, com 48,8% de acerto nos arremessos de quadra e 38,4% dos arremessos de três.

(Foto: David Liam Kyle/NBAE/AFP)

Luka está entre os três principais favoritos para vencer o MVP da atual temporada. Vale lembrar que ele ainda não venceu essa honraria na NBA, mas terminou no top-10 nas últimas quatro temporadas. Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks são os principais adversários do astro do Mavs na corrida.

O Dallas Mavericks é o quinto colocado na Conferência Oeste com um registro de 49-30. A franquia já garantiu uma vaga nos playoffs e aguarda apenas os jogos finais da temporada regular para conhecer o seu adversário. O time do Texas ainda encara Miami Heat, Detroit Pistons e o Oklahoma City Thunder.