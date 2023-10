Charles do Bronx, ex-campeão peso-leve, sofreu um corte profundo na sobrancelha durante treino preparatório para o UFC 294, realizado nesta segunda-feira (9). Assim, o paulistano está fora do confronto contra o russo Islam Makhachev no dia 21 deste mês, em Abu Dhabi. A notícia foi divulgada pelo podcast “OverDogs” e, depois, confirmada pelo chefão da liga, Dana White.